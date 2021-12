NINA I JOVANOVIĆ OSVAJAČI: Završen spektakl u hramu boksa - 64. izdanje Zlatne rukavice!

Takmičenje na koje je srpski boks izuzetno ponosan, “Zlatna rukavica” u njenom 64. izdanju finalnim okršajima i briljantim nastupima reprezetativaca naše zemlje kako u muškoj tako i ženskoj konkurenciji, spuštena je zavesa na sezonu plemenite vešine u 2021. u Srbiji.

Kroz halu Lagator, bastion boksa Podrinja i Loznice u četiri dana takmičenja u okviru “Zlatne rukavice” promarširalo je 150 aktera boksa, od toga kroz ring 90 takmičara, koji su stigli iz 17 zemalja. Polufinalni i finalni mečevi prenošeni su uživo na TV Arena Fight.

foto: BSS

Srpski bokseri i bokserke za kraj izuzetne takmičarske 2021. godine u kojoj su imali broja što međunarodna što domaća takmičenja, izazove sa kojima se nikada pre toga nisu sreli, od Olimpijskih igara do Svetskog prvenstva za muškarce u beogradskoj Areni, preko evropskih takmičenja, domaće i regionalne lige, pokazali su i u Loznici da ih šampionski duh, motivacija i želja za trijumfom Srbije nikada ne napušta.

Iz sportskog hrama kraj Drine vinuli su se novi šampioni “Zlatne rukavice” u liku i delu srpskih reprezentativaca Nenada Jovanovića i Nine Radovanović. U finalnoj borbi Jovanović je savladao Rusa Sergeja Zubkova, dok je Radovanovićeva u završnici ovog prestižnog takmičlenja bila bolja od Zlatislave Čukanove iz Bugarske.

foto: BSS

Pehare i izvajane zlatne rukavice su im uručili legendarni boks šampion Mirko Puzović i osvajač bronzane medalje za Srbiju na nedavnom šampionatu sveta u Beogradu Vladimir Mirončikov.

- Finalni meč je bio onako kako sam ja planirala da se odvija, ušla sam dosta fokusirana u odnosu na prethodni meč. U trećoj rundi sam pokazala na kom sam nivou, koliko je rada uloženo i da je ta treća runda prikazala mene u mom najboljem izdanju. Možda je bilo previše mečeva u ovoj 2021, ali ispisali smo se iz ove sezone onako kako sam ja zamišljala i ulazimo u sledeću godinu sa jednim dobrim predznanjem za jednu medalju, Bože zdravlja, na nekom većem takmičenju kao što je Evropsko ili Svetsko prvenstvo. Možete da me smatrate ozbiljnim konkurentom za jednu od medalja sa tih velikih takmičenja koja nam dolaze u 2022. Svi znamo koliko je komlikovano doći do medalje jer zavisi od mnogo faktora, ali sigurno ću biti vrhunski spremna i sigurno ćete gledati vrhunski boks, to je ono što obećavam, ali verujem i u medalju – zaključila je za kraj sezone reprezentativka Srbije Nina Radovanović nova šampionka “Zlatne rukavice” i predstavnica Srbije na OI u Tokiju u godini koja broji poslednje kalendarske dane.

Za najboljeg domaćeg boksera proglašen je Sadam Magomedov, a najbolja domaća bokserka je Milena Matović. Najbolji tehničar turnira je Nazif Nazif (Srbija), Andjom Agejev (Rusija) je najbolji strani takmičar, za najborbeniji par proglašeni su Tamir Galanov (Srbija) i Kiren Mekdonald (Engleska). Najbolja tehničarka je Bugarka Melis Jonuzova, najborbeniji ženski par je Milena Matović i Israk Šaib (Alžir), a najbolja strana takmičarka je Alžirka Imane Kelif. Njima su nagrade uručili legende boksa Milivoje Labudović i Fazlija Šaćirović.

Zlatne medalje za Srbiju osvojili su muškarci Omer Ametović, Tikir Galanov, Sejdi Nazif, Nenad Jovanović, Aleksa Marković i Sadam Magomedov, odnosno devojke Nina Radovanović, Sandra Maran, Jelena Zekić, Natalija Šadrina i Milena Matović.

foto: BSS

Specijalna priznanja dobili su legendarni bokser Mujo Bajrović, glavni urednik kanala "Arena Fight" Slaviša Čurović, direktor BSS za regionalnu saradnju Aleksandar Risimić i dve legende lozničkog boksa Raša Bojanić i Dragan Durunga Vasiljević. Za najboljeg domaćeg sudiju proglašena je Marija Petković, a najbolji strani strani arbitar je Moldavac Valeri Pastuhov.

Uz legende boksa i predstavnike klubova, gost na finalu bio je i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, uz koga je bio i Vladimir Ilić, pomoćnik ministra zadužen za ljudske resurse u MUP.

Sezona 2021. koja će zauvek ostati upisana kao jedna od najzahtevnijih, najizazovnijih, ali takmičarski i rezultatski izuzetna za srpski boksa ovim je zvanično okončana. Predsednik BSS Nenad Borovčanin sa svojim timom već pravi velike planove za narednu godinu.

Kurir sport