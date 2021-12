SKUPŠTINA SRPSKOG GALOPSKOG SAVEZA ZAKAZANA ZA 28. DECEMBAR: Vlasnici konja postavljaju pitanje ko je uopšte predsednik saveza!?

Predsednik Skupštine Srpskog galopskog saveza (SGS) Dragoljub Marković, inače vlasnik najveće privatne ergele trkačkih konja na zapadnom Balkanu u Surčinu, sazvao je za utorak 28. decembra dugo očekivanu sednicu skupštine, koja bi lako mogla i da se pretvori u svojevrsni Zbor konjara u beogradskom hotelu "Mažestik", s obzirom da su podele u srpskom galopu iz dana u dan sve veće. Prvi zemaljski Zbor Kola jahača "Knez Mihailo" u Kraljevini Srbiji je održan 1890. godine u Kragujevcu, a pored domaćina bili su i predstavnici iz ostala tadašnja četiri glavna okruga: Šapca, Beograda, Zaječara i Niša.

Novoformirano Udruženje vlasnika, čiji je predsednik ugledni konjar iz Beograda Vojislav Ivanović, vlasnik 11 engleskih punokrvnih galopera, u pismu koje je potpisalo čak 42 vlasnika, navodi da usled opšte konfuzije i neregularnosti koje su pratile trkačku sezonu u galopskom sportu u Srbiji ove godine, traže da dobiju odgovore na sledeća ključna pitanja: ko je predsednik Srpskog galopskog saveza, uz datum i način izbora, ko su članovi u organima saveza (da se taksativno navede) i kada je održana poslednja skupština SGS-a. Zbog kratkog roka do skupštine, zamoljeno je da se odgovori dostave što pre, a najkasnije do ponedeljka 20. decembra do podne, jer nisu dobili nikakvu prateću dokumentaciju.

foto: Facebook

Zanimljivo je da su među potpisnicima pisma i poznati vlasnici galopera: Vladan Damjanović, kao i Verko i Željko Radukić, Dejan Vujičić, Bojan Stanivuković, Almin Alić, braća Hadžić i Škrijelj, Života Jovanović, Aleksandar Purić, Slavica Vujković, Dragan Mladenović, Ivan Subotić, Milan Nikolić, Aleksandar Radovanović, Goran Stanarević, Miloš Adamović, Predrag Šotra...

foto: Facebook

Njima se pridružio i naš trenutno vodeći trener Bojan Šendeković iz Šapca, koga je nedavno famozna Disciplinka komisija SGS, čija je predsednica advokatica Marina Stefanović (ranije se vodila i kao vlasnica konja), kaznila sa godinu dana zabrane rada i 90.000 dinara, jer su mu grla Alkatraz i Ankara bili pozitivni na doping testu posle trka na beogradskom pesku.

foto: Instagram

Članovi uprave SGS iz Beograda, veoma aktivni Mihajlo Vasić i predsednik Sudijske organizacije Konjičkog saveza Srbije Branko Nikolić, nisu bili voljni da pričaju o predstojećoj skupštini. Vasić je za Kurir samo rekao da su svi dobrodošli, ali da red mora da postoji i pravila da se poštuju. Po njegovim rečima, predsednik UO SGS Andrija Jovićević, prvi čovek KK Perjanik, izneće plan i program rada u narednom periodu, podsetivši da će se sledeće godine na Beogradskom hipodromu održati jubilarni 100. derbi.

foto: Srpski galopski savez

Trener Mihajlo Vasić ističe da na skupštini mogu da budu samo ovlašćeni predstavnici registrovanih klubova, a na svečanosti dodele godišnjih nagrada svi konjari. On je dodao da među potpisnicima vlasnika ima i onih koji nemaju galopere i nigde nisu registrovani.

Kako se saznaje, iz Sportskog saveza Srbije su tražili održavanje skupštine, kako bi sve bilo legitimno i usklađeno sa postojećim zakonima. Ako bude drukčije, moraće očigledno da reaguju i nadležni državni organi.

Gnevni Miloš Ivanović Era Vlasnik konja za kratke distance po imenu Magrana, po mnogima najboljeg galopera koji je ikada trčao u Beogradu, penzionisani pilot Miloš Ivanović Era, svakodnevno na počasnoj tribini Beogradskog hipodroma ne skriva gnev zbog dugogodišnjeg stanja na najstarijem sportskom objektu u Beogradu i galopa u Srbiji, koje po njegovim rečima traje poslednjih sedam godina. - Sve je ovo neregularno i pravi kriminal! Tek kada budu sprovedene sudske presude u postupcima koje sam pokrenuo možemo nečemu i da se nadamo. Ovako, sve je ovo besmisleno - priča Ivanović, ali malo ko hoće da ga sasluša.

Tešićeva "Reka bez povratka" Konjar sa neprekidnim stažom od tri decenije Slobodan Tešić, koji je odrastao na Čukarici, najavio je dolazak na sednicu skupštine SGS, iako je razočaran stanjem u galopskom sportu u Srbiji. - Konje sam odveo u Francusku, jer idem tamo gde pripadam. Dvogodac Elijano je već ostvario pobedu u Dovilu, a trogodi zekan Gideon Grej će posle tri trke dobiti ocenu. Nažalost, kod nas je sve uništeno, a jednom konju sam dao ime Reka Bez Povratka, jer to najbolje opisuje stanje u našem konjarstvu i pogotovo galopu - rekao je Tešić.

Kurir sport/ L. Delić