ČUVENI DŽOKEJ DRAGAN ILIĆ ZVERKA U KRATKOJ POSETI SRBIJI: Ostavio dubok trag u Nemačkoj i Austriji, evropski šampion 1978!

Čuveni srpski džokej Dragan Ilić Zverka, koji se iz puke sirotinje iz mačvanskog sela Zvezd uzdigao do evropskog šampšiona 1978. godine, kao i jednog od najpoštovanijih jahača u Nemačkoj i Austriji, kratko je boravio u Srbiji pre povratka u Keln. Dragan Ilić je sada penzioner, ali ljubav prema konjima za koju je vezan još od ranih dečačkih dana nikako ga ne napušta.

Ilić je kao jahač trijumfovao u Austrijskom, Mađarskom i Holandskom derbiju, bio drugi u Nemačkom u Hamburgu, ali najradije se seća pobede sa Dafinom III iz ergele Karađorđevo u Jugoslovenskom derbiju 1975, kada se i na Beogradskom hipodromu trčalo na travi, uz ostvareno vreme 2:50,0. Bio je angažovan i u ergeli "Ljubičevo" kod Požarevca.

- Prvu pobedu na Beogradskom hipodromu sam ostvario u prvoj trci na konju Bizmark 1969, vlasništvo Dušana Manojlovića, šefa na jednoj benzinskoj pumpi na Čukarici. Tada sam praktično još bio dete. Posle sam kao učenik išao u Beč na čuveni hipodrom "Frojdenau", gde je Karađorđevo na izmaku šeste decenije prošlog veka bilo šampionska štala. Početkom osamdesetih odlazim u Nemačku i prvi sam naš džokej sa ostvarenih preko hiljadu pobeda. Pobeđivao sam tamo na svim trkalištima, a najdraže su bile na hipodromu u Gelzenkirhenu - rekao je za Kurir Dragan Ilić.

Centralna uprava galopa u Nemačkoj je u Kelnu, gde se nalazi i čuvena ergela Retgen, kojoj je Ilić doneo pobedu u Nemačkom derbiju posle skoro šest decenija sa grlom Vinštos.

- Međutim to tamo niko ne priznaje, jer kada ste stranac, pogotovo iz manje zemlje kao što je Srbija, pa i nekada Jugoslavija, onda svaki uspeh pokušavaju da umanje što više mogu. Zato su i dospeli u krizu. Nekada je u Kelnu bilo više od 30 trkačkih dana, a sada ima samo šest. Iako sam mnogo više mogao da pružim kao trener, tim poslom sam se bavio samo desetak godina. Fudbal je postao dominantan u klađenju i to je ozbiljan problem. Da nemački konj Torkvator Taso iz ergele Auenkele nije pobedio ove godine u Parizu u "Trijumfalnoj kapiji", situacija bi bila još teža, ali to je dalo nadu za možda neko bolje vreme - iskreno besedi Ilić.

Ljubav prema konjima Dragan Ilić je nasledio od oca Milorada, koji je držao konje, kao i dede Cvetina, čiji je brat Sreten Ilić bio jahač u godinama posle Drugog svetskog rata, ali je nesrećno stradao od udarca konja.

- Jahao sam po celoj Evropi, osim u Engleskoj, a bio sam i u Kentakiju u Americi na konju, ali ne na trkama. Bio sam u sedlu čuvenog fligera (galoper za kratke distance) iz Srbije Magrane u Istanbulu, gde smo bili drugi u veoma jakoj konkurenciji. Konji su mi sve dali, a ne ljudi i potpuno sam ostvaren čovek - zaključio je Dragan Ilić.

Domaćin poznati veterinar Bora Jovanović Domaćin Draganu Iliću u Srbiji je naš poznati veterinar i veliki poznavalac konjičkog sporta Bora Jovanović. Zajedno su bili u Šapcu kod našeg trenutno vodećeg trenera Bojana Šendekovića, u čijoj štali se Ilić prepoznao sa konjem godine u Srbiji kastratom Nir Poetom, koga je jahao davno, kao dvogoca. foto: Kurir sport/ Lazar Delić Ilić je odseo u jednom hotelu blizu Beogradskog hipodroma, a sa Jovanovićem je posetio i konjički centar "Horsland" između Šimanovaca i Deča. Iako ga Jovanović ubeđuje da se ponovo angažuje u Srbiji, Ilić je kategoričan da ubuduće našim konjarima, trenerima i džokejima pomaže samo savetima. On planira uskoro da se preseli u Beč gde mu živi žena Inge, a potom vrati u Srbiju.

Poklonio zlatnu medalju preminulom francuskom kolegi Žosu Koliko je iskustvo iya Dragana Ilića najbolje se vidi po tome što je početkom sedamdesetih godina prošlog veka jahao zajednom sa ocem najboljeg džokeja na svetu lanfranka Frenkija Detorija, Italijana sa stalnim angažmanom u Engleskoj. Ilić je bio poštovan i od legendarnog američkog džokeja-rekordera po broju pobeda Bila Šumejkera, kao i učitelj brojnim naslednicima u Nemačkoj, poput aktuelnog poznatog Petera Šingera s kojim je jahao kod nekada najboljeg nemačkog trenera Hermata Kona u Krefeldu. - Najteže mi je bilo kada je Francuz Jan Žos posle jedne trke sišao sa konja, pozdravili smo se i on je pao i umro. Bio sam na sahrani u Šantijiu u Francuskoj, gde je je na večni počinak ispratilo na hiljade ljudi. Tada sam skinuo svoju zlatnu medelju evropskog šampiona i stavio u njegov kovčeg, što je za Francuze bilo veoma dirljiv gest - prisetio se Dragan Ilić.

