DO SADA SU ODIGRANA ČETIRI KOLA: Zvezda i Loznica lideri na tabelama Regionalne lige u boksu!

Ex YU regionalna liga u boksu ugledala je svetlost dana maja 2021. godine kroz odigrana prva kola ovog takmičenja u kome je učešće uzelo osam klubova iz svih šest republika bivše Jugoslavije, danas samostalnih država: Crvena zvezda Beograd (Srbija), Podgorica (Crna Gora), Maribor (Slovenija), Vitezovi Zagreb (Hrvatska), Radnik Bijeljina (BiH), Željezničar Sarajevo (BiH), Vardar Skoplje (Severna Makedonija) podeljenih u dve grupe.

Regionalna liga pokazala se kao pun pogodak u oživljavanju, jačanju i podizanju kvaliteta klupskog boksa bez kojeg nema procvata plemenite veštine.

Pod parolom „za spas boksa" krenulo se u zajedničku akciju u pisanje nove istorije ovog sporta koji je u zemljama Zapadnog Balkana tavorio decenijama na marginama.

foto: BSS

Kroz takmičarsku 2021. odigrana su četiri kola Regionalne lige nakon kojih su se zahvaljujući pobedama kao lideri na tabelama istakli klubovi iz Srbije, Crvena zvezda i Loznica.

Naredno, 5. kolo zakazano je za februar 2022, dok će poslednje 6. kolo biti održano u martu naredne godine. Nakon toga sledi plej of u kome će se boriti četiri najbolje ekipe grupe A i B.

Pobednici će izboriti finale iz kojeg će se vinuti šampion ovog takmičenja koje je protreslo Balkan i ujedinilo ljubitelje sporta.

foto: BSS

Jedan od najistaknutijih boksera ove Lige je mladi reprezentativac Srbije Almir Memić koji boksuje za BK Loznica i koji nas je sjajno predstavljao na Svetskom prvenstvu u Beogradu gde je pokazao od kakvog materijala je satkan i da su pred njim velika dela.

-Regionalna liga je zaista jedna dobra i posebna sportska bokserka priča, nešto čemu se svi radujemo i uvek sa nestrpljenjem iščekujemo naredna kola ovog takmičenja. Radujem se novim susretima i želim da ostanemo lideri na tabeli i ne samo to, već da osvojimo titulu. Daću sve od sebe za nastavak pobednosnog niza Loznice i verujem u naše visoke domete. Svetsko prvenstvo u beogradskoj Areni nikada neću zaboraviti, još uvek sam u tom snu, još uvek me drži taj adrenalin i atmosfera koja je bila fenomenalna. Želim da takvih trenutaka puno doživimo svi zajedno i da se borimo za Srbiju i donosimo medalje, mi to možemo i verujem u našu sjajnu budućnost, a pokazali smo da vredimo i da imamo budućnost - ističe Memić.

foto: BSS

Srpski teškaš Sadam Mogamedov koji je na smotri najboljih boksera sveta u našoj prestonici ostavio srce na terenu i bio na korak od borbe za medalju, istim žarom boksuje i zalaže se kada su u pitanju i mečevi Regionalne lige gde se bori pod zastavom BK Crvena zvezda.

-Svaki moj meč je meč u kome ostavljam srce u ringu ako su u pitanju Srbija i Zvezda. Imali smo sjajne mečeve u toku ova četiri održana kola, ostali smo neporaženi i verujem da ćemo u istom ritmu ići do kraja, do titule. Obećavam vrhunske borbe i pobede - zaključio je Mogamedov.

foto: BSS

Kurir sport / BSS