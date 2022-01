VANJA UDOVIČIĆ OTVORIO DUŠU KURIRU: Verujem da Srbija može do 10 ZLATA na OI! Otkrio da li mu je teže u kabinetu ili bazenu

Ministar omladine i sporta u Vladi Srbije Vanja Udovičić u razgovoru za Kurir sumirao je sportsku 2021. godinu.

Koju biste ocenu dali srpskim sportistima za 2021. godinu - od 1 do 10?

- Rezultat na "semaforu" srpskog sporta zaslužuje najvišu ocenu i ove godine. Rekordan broj osvojenih medalja na Olimpijskim igrama, sjajni nastupi naših paraolimpijaca... Fudbaleri su se kvalifikovali na SP, Novak je nastavio da obara rekorde i ispisuje istoriju.

Olimpijske igre - devet medalja. Da vam je to neko rekao pre takmičenja, da li biste mu poverovali?

- Upravo sam ja jedan od onih koji su to rekli, a i danas verujem da nam je falilo samo malo sportske sreće da budemo i dvocifreni, imali smo čak pet četvrtih mesta...

Kako ste vi lično preživeli i doživeli onaj meč fudbalera u Portugalu?

- Velika utakmica i velika pobeda. Takve utakmice, ukoliko imate sreće, igrate samo nekoliko puta u karijeri. Te utakmice se pamte i prepričavaju!

Posle već zavidnog staža na poziciji ministra, gde vam je bilo teže: u kabinetu ili u bazenu?

- Ogromna je razlika, a opet i velika sličnost između te dve moje životne uloge. I u bazenu nekada i danas kao ministar, uvek sam imao veliku privilegiju, ali i odgovornosti da dam sve od sebe za našu Srbiju.

Poznato je da ste se odrekli miliona i da zaigrate za italijansku reprezentaciju zbog Srbije. Da li ste se nekada pokajali?

- Nikada! Za neke odluke nije potreban ni sekund razmišljanja, jer ne postoji dilema, ne postoji nikakvo vaganje. Ja sam živeo svoj san, bio sam kapiten srpske reprezentacije. Taj osećaj i privilegija su nemerljivi i nikad i ni za šta nisu na prodaju.

Svetski prvaci u fudbalu ili 10 zlata na OI?

- Verujem da možemo oba, ovo "ili" je suvišno!

VANJA O...

- podršci sportistima -

Imam lični i direktni kontakt i sa sportistima i s trenerima, ne samo na pripremama i takmičenjima. Znam da je ta lična i neposredna podrška - osećaj da je u svakom momentu tu neko za vas da vas sasluša ili vam pomogne ili šta god da vam treba uradi - najvažnija.

- infrastrukturi -

Srpski sport nikad nije imao veću podršku i ulaganje od strane države, i to na svim poljima. Gotovo da nema mesta u Srbiji danas u kom bar neki projekat sportske infrastrukture nije realizovan.

- treningu danas -

Sport je sastavni deo mog života, nekoliko puta nedeljno plivam, bez toga ne mogu, a često odigram i basket s prijateljima ili, da budem iskren, u mojoj verziji to najviše liči na vaterpolo na suvom.

foto: Zorana Jevtić

- željama sportistima -

Naravno, dobro zdravlje i sreću, uz to da svakog dana učine nešto zbog čega će biti ponosni na sebe! A mi smo tu da uvek budemo njihov oslonac i podrška na putu do ideala.

- fenomenu srpskog sporta -

To je savršen balans predispozicija, želje, strasti, rada, fokusiranosti i inata. I postoji neopisiv i neprocenjiv momenat, a to je da svaki sportista uvek zna da cela Srbija gleda i navija za njega, to pruža tu nezamenljivu dodatnu snagu i motivaciju.