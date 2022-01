PRAKTIČNO STRELJAŠTVO JE EKSTREMNI SPORT Instruktor Dejan Vukojević objašnjava: Snažna mentalna stabilnost je ključna!

Veština praktičnog streljaštva je jedan od nasloženijih sportova koji postoje. Da bi bili dobar pucač, morate da budete fizički, mentalno, psihički i taktički veoma sposobni, jer svi ovi segmenti utiču na dobar rezultat u ovom sportu.

Ovako objašnjava u intervjuu za Kurir Dejan Vukojević, šef "Pucačke akademije (Shooting academy), pri Sportskom udruženju za praktično streljaštvo i borilačke sportove. Praktično streljaštvo (IPSC) je ekstremni, ali pre svega viteški odgovoran sport u kome se takmiče ozbiljni i odgovorni ljudi.

Vukojević, inače mater inženjer mašinstva, pojašnjava na koji način se uključiti u streljaštvo.

Možete li nam reći nešto više o sebi i o vašoj vojnoj karijeri?

- Ja sam profesionalno vojno lice više od 20 godina. Dugi niz godina se bavim streljaštvom u Vojsci i pored rezultata koje sam postigao u pojedinačnim segmentima (prvo mesto na najvišim vojnim takmičenjima u disciplini pištolj), takodje sam izabran i za sportistu Vojske Srbije. Pored pojedinačnih rezultata dugi niz godina sam baveći se instruktorskim radom svoje znanje i veštinu preneo sam na mnoge generacije koje i dalje obučavam.

foto: Kurir Sport

Kada ste pri put došli u kontakt sa korišćenjem pištolja, a kada ste počeli da se bavite sportski praktičnim streljaštvom?

- Moj kontakt sa oružjem počinje kada sam otišao u vojnu školu, pored mnogo oružja koje sam imao priliku da probam u Vojsci, najveću pažnju mi je privukao pištolj, gde sam u gore navedenom pitanju opisao sve rezultate koje sam postigao u Vojsci a po nivoima takmičenja su najviši u Vojsci što je zvanje najboljeg sportiste Vojske Srbije i potvrdilo. 2005. godine počinjem da ulazim u svet Praktičnog streljaštva, gde i dan danas egzistiram. U praktičnom streljaštvu u Srbiji sam postigao sve rezultate koji mogu da se postignu, gde sam bio prvak države u disciplini Produkcija vise puta, takođe sam imao tu privilegiju da budem pozvan u reprezentaciju Srbije gde od 2009. godine i dan danas nastupam.

Zašto IPSC važi za jedan od najbezbednijih ekstremnih sportova?

- S obzirom na to da je tema upotrebe različitog vatrenog oružja koje je podeljeno po divizijama, koje se koristi u raznim situacijama koje se proizvode na osnovu koncepta stejdzeva na takmičenjima u IPSC sportu su jasno definisana sva pravila i procedure. Kao jedan od najbitnijih elemenata je pored organizacije takmičenja Sudijska organizacija koja brine za bezbednost na takmičemnju. Svako detalj je najpreciznije definisan i svaki sudija je pored iskustva koje nosu u pucačkom delu ovog sporta, takodje mora da poznaje jasno definisane procedure i pravila, tako da u bezbednosnom smislu nema kompromisa, svaki detalj se prati i mere su za najmanju grešku koju takmičar napravi u narušavanju bezbednosne kulture veoma rigorozne. Takođe svaki trakmičar mora da poznaje sva pravila i propise. Napomenuo bih da svaki takmičar koji počinje da se bavi praktičnim streljaštvom, mora da položi ispit bezbednosti koje je propisao savez za praktično streljaštvo Srbije, mora da uradi lekarski pregled o zdravstvenom stanju, koji se radu u zdravstvenim institucijamna akreditovanim za ovu vrstu sporta. Pripremu takmičara za učešće u IPSC sportu rade opreatvni treneri praktičnog streljaštva koji su registrovani i akreditovani u IPSC savezu Srbije. Svaki klub mora da ima svog operativnog trenera koji će postovanjem pravila i procedura da spremi novog takmičara na svim nivoima poznavnja ovog sporta, da bi on mogao da se takmiči u učestvuje u svim aktivnostima vezanom za ovaj sport. Akademija ima tri operativan trenera i mene kao instruktora u zvanju mastera i IPSC Srbija.

foto: Kurir Sport

Kada ste oformili vašu akademiju praktičnog streljaštva Dejan Vukojević i možete li nam reći nešto više o njoj?

- Akademija je formirana polovinom 2018. godine i od tada aktivno radi. U okviru nje postoje i sekcija borilačkih veština i sekcija preživljavanja u prirodi. Takođe radimo i aktivni odmor, rekreativne aktivnosti vezano za sve ove tri grane. Sve u akademiji se radi u skladu sa važećim propisima i procedurama koje su malo specifične za ove vrste sprtova koje promovišemo. Takođe, svi članovi i ljudi koje vode sekcije su veoma uspešni u svom radu godinama unazad i veoma su posvećeni profesionalnom pristupu u svakom smislu. Programi, naše biografije, rezultati koje smo postigli u radu kao i aktivnosti koje smo realizovali ili planiramo da realizujemo u narednom periodu su na našem sajtu.

Šta vas najviše motiviše da se bavite ovom ekstremnom sportskom disciplinom i na kojim ste sve takmičenjima bili?

- Pored svih navedenih segmenata, s obzirom na to da je sport u kategoriji ekstremnih sportova, takođe se javlja i segment stresa koji takodje veoma utiče na kompletno stanje pucača u datom trenutku. Sve aktivnosti se odvijaju u veoma kratkom vremenu, gde se samo dobrom manipulacijom veštine praktičnog pucanja ostvaruju dobar rezultat. Jedan od segmenata je i faktor iznenađenja koji ne možete da predvidite u toku pucanja stejdža, gde snažnom mentalnom stabilnošću i veštinom improvizacije u datom trenutku, izražajnom definicijom pokreta i dovođenja pokreta do automatizma u procesu rada podsvestnim reagovanjem u odnosu na prioritet u datom trenutku rešavate na adekvatan način i u najkraćem vremenu situaciju u kojoj ste se našli. Takođe u mom dugogodišnjem osvajanju ove kompleksne veštine, zaključio sam da je bezbednost uopšte i u samom radnjama prilikom angažovanja oružja veoma bitna, jer i najmanja nepažnja u bilo kom trenutku može da dovede do povređivanja i neželjenih situacija. U mojoj Akademiji se veoma vodi računa u ovom segmentu i samo insistiranjem na bezbednosnoj kulturi, poštovanju pravila i propisa kao i Zakona o oružju i municiji, možemo da kod početnika kao i kod naprednijih pucača usadimio svest o tome koliko je bezbednost u ovoj oblasti na bitnom nivou. U IPSC-u je za to zaslužna Sudijska organizacija saveza za praktično streljaštvo Srbije koja ima veoma značajnu ulogu u čuvanju bezbednosti ovog sporta. Već 10 godina sam član reprezentacije Srbije i u tom periodu sam bio na viže svetskih i evropskih prvenstava kao i drugim mečevima u evropi. Sa svih tih takmičenja nosim ogromna iskustva jer sam imao privilegiju da vidim vrh ovog spotra. Naravno iskustva delim sa mojim timom i svim ostalim mladim ljudima koji žele da se bave ovim sportom.

Kada govorimo o opremi za Praktično streljaštvo, koliko su bitne futrole za pištolj i dodatne okvire koje koristite?

- U praktičnom streljaštvu je sve definisano pravilnicima i procedurama, s obzirom da je upotrebe oružja i manipulacija njime veoma složena tematika, tako da je sve i što se tiče opreme holstera za oružje i magacine propisano i na osnovu pravila dizajnirana i proizvedena. Oprema nije standardna taktička oprema, već se ovde pojavljuje novi dizajn otvortenih holstera zbog bržeg potezanja i manipulacije sa oružjem i magacinima.

Koliku zaštitu od buke treba da imaju antifoni koji se koriste za Praktično streljaštvo?

- Zaštitna oprema je jedan od najbitnijih segmenata, pored naravno bezbednosne kulture koja na prvom mestu. Na svim sportskim dešavanjima ovog tipa, kao i na obukama koje se sprovode u mojoj akademija zaštita za oči i uši je obavezan deo opreme, sva lica koja se nalaze na strelištu moraju da imaju ovaj vid zaštite. Kao i kod svake opreme i kod zaštitne opreme postoje razne firme i brendovi koji proizvode gore navedenu opremu. Po meni je bitno da se ima zaštitna oprema u skladu sa mogućnostima, mislim na lični izbor kada neko želi da sam sebi obezbedi zaštitnu opremu, ja u mojoj akademiji imam standardnu opremu srednje klase. Generalno, svaki vid opreme nas štiti od buke i mogućnosti da se oko ošteti od raznih faktora koji utiču na to. Takođe kod progresivnih nivoa obuke, su preporučljivi i štitnici za kolena, koji takođe pomažu da ne dođe do bespotrebnih povreda priliko ulaska u određene stavove priliko gađanja i sl.

(Kurir.rs)