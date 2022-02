BUDUĆNOST SRPSKOG BOKSA: Srpski OSA trio iz vulkanskog grotla cilja nove medalje

Šta je OSA srpskog boksa? Budućnost, mladost, hrabrost, posvećenost, čestitost, iskrenost, skromnost, deca zlata vredna. U znoju lica svog grade svoju putanju šampiona na pošten i jedinstven način. OSA trio čine mlade uzdanice srpskog boksa 19 – godišnji Omer Ametović, Semiz Aličić i Almir Memić golobradi mladići, a već potvrđeni asovi ringa. Na juniorskoj sceni isklesali su brojne medalje, izvojevali pobede za Srbiju, svim srcem borili se u beogradskoj Areni za naš nacionalni tim na Svetskom seniorskom šampionatu 2021. Bili su blizu velikog podviga, ali njihovi snovi nisu stali, već su dobili na širini i jačini. Ciljevi su veliki, žive za medalje sa najvećih takmičenja planete, među kojima se kao broj 1 ističu Olimpijske igre 2024. u Parizu.

„Reklo bi se dug je put do Pariza, puno prepreka, rada, rezultata je potrebno da bi se došlo do plasmana na najveću smotru sportista sveta. Svesni smo svega, svesni smo da put koji smo izabrali ne miluje, već šamara, ali isto tako jedinstvenog smo stava da put koji smo započeli nećemo napustiti i uradićemo sve što je do nas da odemo do cilja koji smo zacrtali“ – počinje priču sa krova Evrope mladi srpski boks šampiona Semiz Pinja Aličić.

foto: BSS

Za mnoge osvajanje planinskih vrhova znači dobar provod i skijanje, dok za Ametovića, Aličića i Memića znači pripreme za životnu avanturu i osvajanje svega što se osvojiti može u magičnom četverouglu. Budućnost srpskog boksa već tri nedelje nalazi se na najvišem vrhu Starog kontinenta, liniji koja deli Evropu od Azije, planini Elbrus sa nadmorskom visinom 5642 metra gde se kale za bitke koje im donosi takmičarska 2022. godina u kojoj će se boriti na evropskim šampionatima (za mlade do 22 godine, seniorskom, mediteranskim igrama, regionalnoj ligi ex-Yu, kao i brojnim međunarodnim takmičenjima).

„Nema boksera na planeti koji nije gledao čuvenu filmsku franšizu Roki i priču o siromašnom momku koji postaje bokserska legenda. Svima nama koji imamo isti ili sličan put čuvene scene priprema Balboe na planini u eksremnim uslovima duboko su uklesane u misli i motivišu nas da učinimo ono što je naš junak i idol prikazao na filmskom platnu. Pripreme na Elbrusu su kao najteži i najlepši san jednog sportiste. Treninzi snage i izdržljivosti na 5642 metra nadmorske visine su neopisivi, živimo i dišemo najčistije i najsvežije što postoji na planeti. Zvuči čudno, ali počastvovani smo eskremnim uslovima prirode koje zaista treba doživeti bar jednom u životu, očistiti svaku poru organizma, očistiti mozak i misli, resetovati se u potpunosti i punim plućima krenuti u nove životne i profesionalne pustolovine“ – objašnjava Almir Memić.

Iz zaleđene vulkanske kupe čija ledena površina pokriva oko 130 kvadratnih metara, sa više od 80 glečera iz kojih nastaju brojne reke, rađaju se nove boks zvezde Srbije.

„Jednog dana, kada osvojimo sve ono što želimo i okačimo rukavice na zid, razgovor i sećanja će nas vratiti u sliku kada smo sedeli na krovu sveta, na prelepim planinskim masivima ruskog i kavkaškog Elbrusa čije moći i lepote prvih dana nismo ni bili svesni. Kako je koji dan priprema odmicao počeli smo da se osvešćujemo i shvatamo mesto i trenutak u kome se nalazimo. Kažu samo planine mogu biti bolje od planina, zato mi radimo i stremimo ka tome da dosegnemo status boks planine. Planine su sjajne, moćne i večne, ako bar jedan delić toga utkamo u sebe i svoje boks stasavanje, elbruški dril će nas vinuti do zvezda, što bi bio željeni naslov za sve nas na kraju 2022. godine“ – zaključio je Omer Ametović.

(Kurir sport)