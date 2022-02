NASTASIJI U TRUDNOĆI OTKRILI RAK, ODVELI JE NA CARSKI REZ I TU KREĆE NJENA ŽIVOTNA BORBA: Suze su same potekle niz lice... (FOTO)

Samo dan nakon što je carskim rezom rodila sina Vuka, saznala je da ima rak koštane srži, a borbu protiv zloćunde bolesti započela je preko noći.

Ostala je nepokretna, borila se za život, dok je svoju bitku u drugoj bolnici, daleko od mame, vodio i njen tek rođeni sin Vuk.

"Suprug i brat su mi dan nakon porođaja saopštili da imam rak. Bili su sami, bez prisustva lekara dok sam nepokretna ležala u šok sobi na kiseoniku. Bila sam šokirana i nesvesna. Suze su potekle same niz lice", otkrila je nedavno svoju životnu dramu Nastasja za Sportfem.

"S obzirom na to da su mi kosti bile veoma krhke, u toku porođaja koji se nije odvio prirodnim putem već carskim rezom, došlo je do preloma rebara i grudne kosti. Sin Vuk je odmah po rođenju odvojen od mene, nisam ga videla ni na trenutak, odvezli su ga u dečiju bolnicu. Tamo je proveo 20 dana potpuno sam, uz posetu mog supruga Nemanje koji je mogao da ga vidi samo preko stakla. Prvi put sam sina videla preko kamere mobilnog telefona, a uživo nakon nekoliko meseci", priseća se.

Neverovatna snaga volje, upornost, pozitivan duh, ali i vežbe, zdrava ishrana i izbegavanje stresa, učinili su da se majka hrabrost brzo oporavi posle hemioterapije i transplatacije koštane srži i da danas uživa sa svojom porodicom.

"Svojim instagram profilom želim da ohrabrim ljude, podstaknem ih da promene životni stil i pokažem im da je sve moguće. Prvi tekstovi koje sam napisala i meni su pomogle da misli predložim i stavim ih crno na belo. Svakako smatram da pisanje ili razgovor sa osobom od poverenja jeste dobar vid terapije", kaže Nastasija.

Nastasija se praktično ceo život bavila sportom. Sa deset godina je upoznala svoju prvu ljubav - vaterpolo. Ubrzo je počela profesionalno da se bavi ovim sportom, da bi nakon igračke karijere postala i vaterpolo sudija.

Ova neustrašva dama ističe da je naučila važnu životnu lekciju.

"Rak mi je uzeo mnogo, ali nije uspeo da mi oduzme moju ličnost. Lupio mi ćušku, trgao, pa me naučio dosta novih stvari, nove životne lekcije. Probudio neku novu svest. A glup je ispao, samo me je ojačao. Dao mi je snagu, za koju nisam ni znala da imam u sebi", poručila je Nastasija.

foto: Instagram

To što je preko noći izgubila kontrolu nad svojim telom za ovu izuzetnu ženu bilo je veoma teško, ali ne toliko teško da bi odustala.

“Strašno je ostati nepokretan svakome, ali dodatno otežava činjenica da si trudna i mlada, ceo život veoma aktivna i sportista. To je nešto za čega ti zaista treba jaka glava”.

Ženama koje se leče od raka opadanje kose teško pada. Nastasja je i to podnela junački.

“Opadanje kose mi nije teško palo, to mi je, u svemu bio najmanji problem. Više sam strahovala od rekacije svoje ćerke i porodice jer sam znala da će njima biti žao. Brat me je prvi put ošišao u bolnici svojom mašinicom. Nije mu bilo lako, ali uspeli smo zajedno prevazići i taj korak. Kada me je prvi put ćerka videla bez kose jako se obradovala i mazeći me po glavi rekla mi je da imam jako lepu frizuru."

Usled svega što je doživela njeno telo je bilo pod velikim pritiskom. I danas, iako Nastasja izgleda jače i zdravije od većine ljudi, i dalje se nije potpuno oporavila.

“Trpela sam strašne bolove tokom celog tog perioda, a i nakon toga. I danas imam bolove u leđima. Ali upornim radom i trudom, verujem da će i to proći jednog dana."

Bivša vaterpolistkinja danas redovno trenira, održava svoje telo u dobroj formi i vodi računa o ishrani.

“Pretežno jedem biljnu hranu, sirovu i kuvanu ili pečenu. Povrće, voće, semenke i koštunjavo voće. Pijem biljne čajeve, sveže ceđene sokove od voća i povrća, kao i šejkove. Uz sve to konzumiram žitarice od celog zrna, ribu, jaja i mladi sir od surutke. Ne jedem šećer, belo brašno, industrijske proizvode sa aditivima, i izbegavam gluten.”

(Kurir sport)