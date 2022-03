RUSKA PLIVAČICA IZLUĐUJE MUŠKARCE TVERKOVANJEM: Sramežljiva sam, ali ovo me pali VIDEO

Ruska plivačica Darija Ustinova, koja je nastupala na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Žaneiru, svojim pratiocima na Instagramu se pohvalila kako zna da tverkuje.

Ova lepa ruska plivačica zna da takav način plesa može da bude krajnje provokativan za muškarce, ali ona kaže kako uživa u tome.

"Radim ovo jer me čini slobodnom. Čujem ritam muzike i uživam u plesu. Mislim da sam pronašla nešto što me pali, kao plivanje. Ja sam divlje sramežljiva devojka, ali uživam da tverkujem. Stvarno sam želela da ne izgleda vulgarno. To je samo plesni stil. Mislim da s vremenom mogu naučiti druge stilove", objasnila je 23-godišnja Ruskinja.

Kurir sport