SRPSKI SNAGATORI POKORILI EVROPU: Naši sportisti osvojili 8 medalja na Evropskom prvenstvu u sportskom obaranju ruke!

Reprezentacija Srbije u sportskom obaranju ruke učestvovala je na Evropskom prvenstvu u Armwrestlingu sportskom obaranju ruke u Bukurestu. Po prvi put od 2015. godine, od kada reprezentacija Srbije učestvuje na evropskim prvenstvima u sportskom obaranju ruke, naši reprezentativcu su uspeli da osvoje medalje i to ukupno 8.

Aleksandar Stanković iz Surdulice je osvojila 1. mesto desna ruka juniori do 85 kg i 3. mesto leva ruka juniori do 85 kg, Jovana Arnautović iz Šapca je bila druga - desna ruka juniori 70 kg, a Veljko Petrović iz Surdulice je zauzeo 3. mesto desna ruka juniori do 80 kg. Radiša Milojković iz Petrovca na Mlavi je bio najbolji u kategoriji desna ruka grand master 100 kg i treći leva ruka grand master 100 kg, Jelena Uzelac iz Novog Sada je osvojila srebro, leva ruka masteri do 70 kg, a Ivan Veselić iz Valjeva 2. mesto leva ruka seniori do 110 kg.

-Ovo je odličan rezultat za reprezentaciju Srbije sobzirom da do sad niko nije uspeo da donese medalju sa Evropskog prvenstva.

Srpski sportski savez za obaranje ruke postoji od 2009. godine, a u poslednje tri godine odlično radi na promociji ovog sporta u Srbiji. Organizuje više takmičenja po celoj Srbiji i sve više mladih pocinje da se bavi ovim sportom, kaže predsednik Srpskog sportskog saveza za obaranje ruke Nenad Smiljković.

U svetu ovaj sport postoji više od 40. godina a očekuje se da krajem godine bude priključen i zvanično na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Andjelesu.

-Srpski sportski savez za obaranje ruke potpisao je dogovor o saradnji sa televizijom Arena sport i naši gradjani su mogli da prate direktan prenos sa Evropskog prvenstva na kanalu Arena fight. na taj način još više će se promovisati ovaj veoma zanimljiv i odličan sport koji će sasvim sigurno u narednom periodu donositi mnogo medalja, sa evropskih i svetskih prvenstava i takmičenja i sa Olimpijskih igara, navodi predsednik Saveza Smiljković.

Reprezentaciju Srbije u narednom periodu očekuje Svetski kup u Zagrebu početkom jula, početkom avgusta Evropski kup u Slovačkoj i u oktobru Svetsko prvenstvo u u Antaliji (u Turskoj).

