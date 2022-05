NOVI BEOGRAD NA KORAK OD TITULE: Ekipa Igora Milanovića ubedljiva protiv Radničkog

Vaterpolisti Novog Beograda poveli su sa 1:0 u finalu plej-ofa Superlige Srbije i do titule šampiona deli ih još sampo jedan trijumf. U prvom meču finalne serije Novobeograđani su na svom bazenu prilično lako savaldali Radnički iz Kragujevca sa 17:9 (7:4, 3:1, 2:3, 5:1).

Bio je to šesti trijumf ekipe trenera Igora Milanovića u osmom duelu sa Kragujevčanima ove sezone, koji je ostvaren na najubedljiviji način do sada. Početak meča bio je izuzetno efikasan sa obe strane. Igralo se gol za gol, a krajem prve i početkom druge deonice Novi Beograd je serijo 4:0 stekao odlučujuću prednost koju nije ispuštao do kraja.

Iako je već sredinom druge četvrtine Nikola Jakšić, do tog momenta najefikasniji igrač u redovima domćih sa tri pogotka, dobio crveni karton, Novobeograđane to nije poremetilo. Igrali su veoma anžovano u odbrani, vrlo raspoložen bio je rezervni golman Žoao Pedro Fernandeš, pa je domaći tim na kraju prvog poluvremena imao ubedljivih pet golova prednosti – 10:5.

Sve što su gosti iz Kragujevca uspeli da urade je da u trećoj četvrtini golom Nikole Lukića priđu na tri gola zaostatka, ali više od toga im veoma razigrani Novobeograđani nisu dozvolili. Sa tri uzastopna gola Duška Pijetlovića, Strahinje Rašovića i Draška Gogova, Novi Beograd je trasirao put veoma važnoj pobedi.

Osim pomenutog Nikole Jakšića, u redovima Novobeograđana tri puta u listu strelaca se upisao i Draško Gogov, dok su u ekipi Radničkog bolji od ostalih sa dva pogotka bili Miloš Ćuk i Aleksa Ukropina.

Revanš meč finalne serije plej-ofa igra se u subotu u Kragujevcu.

