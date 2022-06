DRUGA MEDALJA ZA SRBIJU: Karatista Vladimir Brežančić osvojio srebro na Mediteranskim igrama

Srbija je upravo osvojila drugu medalju na XIX Mediteranskim igrama u Oranu.

Nakon bronze ženskog badminton dubla, srebrnu medalju je za Srbiju osvojio karatista Vladimir Brežančić koji je u težinskoj kategoriji do 84kg napravio sjajan rezultat i na taj način je zaokružio svoju sezonu.

Posle relativno slabog nastupa naših karatista prvog dana njihovog takmičenja, današnji nastup našeg Vladimira Brežančića doneo je novu medalju za naš tim, a prvu za karate na ovim Mediteranskim igrama.

Vladimir Brežančić u težinskoj kategoriji do 84kg potpuno je dominirao tokom jutarnjeg programa u okviru karate nadmetanja. On je u prvom kolu pobedio Alžirca Faleh Midouna rezultatom 10:2, dok je u drugom kolu prednošću prvog osvojenog poena pobedio i francuskog takmičara, Dani Makamatu. Konačno je u trećem meču savladao takmičara iz Hrvatske, Ivana Kvesića rezultatom 4:0, što ga je dovelo do finala.

U finalu se naš Vladimir Brežančić sastao sa aktuelnim svetskim prvakom, Egipćaninom Jusefom Badavijem. U veoma interesantnom meču, Badavi je ovoga puta ipak bio za nijansu bolji i pobedio je rezultatom 6:4.

Vladimir Brežančić, u izjavi odmah nakon meča, iskazao je zadovoljstvo pokazanim na turniru i rekao je:

"Veliki je ovo uspeh za mene i najvažniji rezultat u mojoj dosadašnjoj karijeri. Ovo je takmičenje bilo naporno, takmičari su zaista bili odlični. U polufinalu sam se sastao sa svetskim prvakom iz Madrida sa prošlog prvenstva i uspeo sam da ga pobedim. Upravo ovako težak raspored takmičara doveo je do toga da ne uspem da pobedim aktuelnog svetskog prvaka iz Egipta.“

Kurir sport