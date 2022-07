POTRESI U SRPSKOJ ODBOJCI! OK Partizan optužio genseka OSS: Zloupotreba položaja, igračice kroz TENT dolaze u reprezentaciju!

Foto: OK Partizan

Počasni predsednik OK Partizan Željko Tanasković i predsednik Aleksandar Stanković na konferenciji za medije izneli detalje o kojima se godinama nije govorilo.

Oni su obavestili javnost da generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević zloupotrebljava službeni položaj.

"Mi smo 26. maja poslali zvaničan dopis OSS da tražimo sastanak kako bismo izneli određene probleme i dali predloge i instrukcije kako bismo unapredili takmičenje. Tražili smo da taj sastanak ostane u našoj odbojkaškoj kući. Tako sam vaspitavan i to je bila naša ideja. Mi nismo dobili odgovor, sve naše zamerke odnose se na rad generalnog sekretara Ivana Kneževića. On je pokazao neprofesionalnost, da nam ne odgovori", kazao je Tanasković na konferenciji za medije OK Partizan.

foto: OK Partizan

Takođe, OK Partizan je svim redakcijama poslao mejl u kojem je do detalja opisao brojne probleme u organizaciji takmičenja.

"Poštovani, ovim putem želimo da vas informišemo o određenim situacijama koje smatramo da su nesportske i štete srpskoj odbojci.

Naime, već treću godinu zaredom svedoci smo da veliki broj igračica iz malih klubova, pionirskih i kadetskih selekcija prelaze i potpisuju ugovore za isti klub. Jasno je da se u pregovorima koristi logistika OSSRB i trguje uticajem. U nekoliko navrata smo skrenuli pažnju i u prijateljskim razgovorima pokušali to da rešimo, ali bez uspeha.

Ovo nije samo naše mišljenje i ostali klubovi to komentarišu u negativnom kontekstu, ali iz nekog razloga ćute ili ne žele da se kompromituju ili nemaju hrabrosti da o tome pričaju otvoreno. Kao klub, a u interesu odbojke, prešli smo preko mnogo situacija. Treneri mlađih reprezentativnih selekcija su ujedno i treneri kluba u koje dolaze igračice. Kao jednu od nelogičnosti navodimo brisanje sa spiska juniorske reprezentacije naše igračice Anje Zubić, a na njeno mesto je stavljena igračica koja igra na poziciji srednjeg blokera.

Prilikom pregovora se obećava siguran nastup za neku od reprezentativnih selekcija i mnogo drugih sličnih situacija. Ove naše tvrdnje dokazuje činjenica da u svakoj od reprezentativnih selekcija ima od pet do devet igračica iz jednog kluba.

Kao sportski radnici ne vidimo svrhu da vodimo i ulažemo u OK Partizan pod ovakvim okolnostima i iz tog razloga tražimo sastanak, kako bi konačno rešili ovakve, po odbojku strateški loše postupke. Pošto se obraćamo direktno vama, to govori da probleme želimo da rešimo u kući.

Ako to ne bude bilo moguće, bićemo prinuđeni da javno istupimo sa ovim problemima. Očekujemo pismeni odgovor i nadamo se sastanku na kojem ćemo otvoreno pričati o svemu navedenom. Sportski pozdrav“, piše u mejlu poslatom svim redakcijama.

foto: OK Partizan

(Kurir sport)