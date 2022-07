GOREO JE U SVOM BOLIDU, MOGAO JE DA BUDE MRTAV: Vozač Ferarija Karlos Sains progovorio o tome kako se osećao kao ŽIVA BUKTINJA

Ferari je bio na dobrom putu da dođe do dvostruke pobede na Velikoj nagradi Australije u Formuli 1. Nažalost, bolid Karlosa Sainsa se zapalio, a Španac je zahvalujući pribranosti ostao živ.

Bila je to dramatična situacija pošto se crveni bolid Ferarija pretvorio u buktinju.

- Svaki put kad uhvatimo zalet, dogodi se nešto pogrešno. Teško je posle nastaviti dalje. Čini mi se da je to moja priča ove sezone - rekao je Karlos Sains.

Na stazi "A1 ring" u Austriji Španac nije bio brz poput timskog kolege Šarla Leklera, koji je na kraju pobedio i doneo trijumf Ferariju, ali je išao dovoljno dobro da dođe do drugog mesta. Baš kad se spremao da napadne Maksa Ferstapena, njegov bolid je počeo da dimi, on ga je parkirao pored staze, a onda se formula zapalila.

- Da, bila je to neugodna situacija. Hteo sam da iskočim iz bolida, ali je on krenuo unazad. Nisam želeo da se spusti dole do staze, a tada je već počeo da gori. Čekao sam redare, a oni nikako da dođu. Bio je baš težak trenutak, ali nije se ništa desilo.

Sains je bio blizu drugog mesta, a dvostruka pobeda mnogo bi značila Ferariju, posebno što je Serhio Perez odustao. Razlika u konstruktorskom poretku bila bi prilično manja, a Sains bi Ferstapenu otkinuo tri boda.

- Išao sam lagano ka drugom mestu i dvostrukoj pobedi za tim. Bio bi to veliki rezultat. Bili smo vrlo brzi, posebno na tvrdim gumama. Trebalo je da upišemo laganu dvostruku pobedu za Ferari - poručio je Sains.

Razlika u plasmanu za konstruktore između Red bula i Ferarija iznosi 56 bodova. Sains je posle odustajanja na četvrtom mestu, sa 18 bodova manje od Pereza, dok Džordž Rasel u Mercedesu ima pet poena manje od Španca.

