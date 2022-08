KVALIFIKACIJE SU UVEK STRESNE! Vuleta posle plasmana u finale: Ja sam ovde iz meni posebno bitnog razloga...

Srpske atletičarke Milica Gardašević i Ivana Vuleta plasirale su se u finale Evropskog prvenstva u Minhenu, u disciplini skok udalj.

Gardašević je u kvalifikacijama zauzela treće mesto, nakon što je u prvoj seriji preskočila 6,83 metra i izjednačila svoj najbolji rezultat.

Vuleta se u finale plasirala kao četvrta, pošto je u trećoj poslednjoj seriji skočila 6,67 metara.

"Kvalifikacije su prošle, to je nekako najstresniji momenat na svakom takmičenju. Bilo je potrebno samo da ispoštujem ono što je bilo dogovoreno, ali eto napravila sam manji prestup, u drugom sam se odrazila skoro pola metra dalje od daske da bi napravila siguran skok i treći sam skakala ne znam ni ja iz kog razloga, ali bitno da sam prošla dalje, kvalifikacije su samo jedna etapa do krajnjeg cilja", rekla je Vuleta, preneo je Srpski atletski savez.

foto: EPA/Etienne Laurent

Aktuelna svetska prvakinja u dvorani dodala je da je poseban razlog za njeno učešće u Minhenu odustajanje sa poslednjeg Evropskog prvenstva.

"Ja sam ovde iz meni posebno bitnog razloga jer sam pre četiri godine na Evropskom prvenstvu u Berlinu odustala u finalu, zbog rupture ahilove tetive i to mi je jedan od najtežih poraza ili povlačenja u sportskoj karijeri i to je nešto što me tišti i muči. To je nešto zbog čega sam ja danas ovde i biće razlog zbog kog se takmičim u finalu i ono što jurim. Ostaje sad samo da se odmorim i da se pripremim za finale", zaključila je Vuleta.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvarila je aktuelna svetska prvakinja Nemica Malaika Mihambo sa preskočenih 6,99 metara, dok je drugo mesto posle skoka u poslednjoj seriji zauzela Ukrajinka Marina Beh-Romančuk (6,87).

Finale skoka udalj na programu je u četvrtak uveče.

(Kurir sport)