KREĆE SE IZ POŽAREVCA: Biciklistička Trka kroz Srbiju počinje 13. septembra

Ovogodišnja 62. biciklistička "Trka kroz Srbiju" krenuće iz Požarevca 13. septembra, dok će poslednja četvrta etapa biti vožena do Čačka, preneo je Biciklistički savez Srbije (BSS).

"Prvog dana vozimo do Mionice gde se završava prva etapa. Od Mionice ide se do Čačka, a nakon toga do Prijepolja i manastira Mileševa, a odatle na završnu etapu do Čačka gde je kraj trke", rekao je predsednik BSS-a Radomir Pavlović, preneo je sajt saveza.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović istakao je da je taj grad dugi niz godina organizator etapa "Trke kroz Srbiju", kao i da su proglašeni domaćinom decenije.

"Prošlogodišnji ceremonijal svečanog otvaranja trke i sam start 61. međunarodne biciklističke 'Trke Kroz Srbiju' je nešto što će biciklisti iz 20 zemalja sa svih kontinenata pamtiti celoga života baš kao i stanovnici Požarevca koji su ispratili učesnike. Ove godine će se takmičiti 27 ekipa iz čitavog sveta", dodao je on.

Za predsednika Organizacionog odbora "Trke kroz Srbiju" izabran je gradonačelnik Požarevca.

Etape su duge od 140 do 160 kilometara, a ukupni nagradni fond iznosi 3.500 evra.

