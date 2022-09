BOLI ME ONA STVAR ZA UFC, ZABORAVIĆE ME ČIM SE PENZIONIŠEM: Aleksandar Rakić bez dake na jeziku o statusu boraca (VIDEO)

Aleksandar Rakić, čuveni srpski MMA borac, pričao je otvoreno o statusu boraca u ovom sportu. Trenutno je u procesu oporavka od povrede kolena koju je zaradio u meču sa Poljakom Janom Blahovičem tokom proleća.

Aleksandar Rakić, jedan je od najboljih MMA poluteškaša na svetu. Dva puta su mu pucali prednji ukršteni ligamenti levog kolena, a u maju ove godine pokidao je prednje ukrsštene ligamente kolena desne noge. Nezasluženo je izgubio meč, a posle toga je otišao na operaciju, potom i na oporavak koji traje i danas.

Aleksandar Rakić i ranije je pričao o povredama koje su neizostavni deo MMA sporta. Godine 2015. drugi put je povredio koleno, a povreda je bila toliko opasna da je pauzirao skoro dve godine. Bili su to teški trenuci za borca koji je tada bio relativno na početku svoje karijere. Gostujući u podcastu "MMA Institut", Aleksandar Rakić otkrio je ko mu je bio najveća podrška u tim trenucima.

- Da nema moje žene i moje porodice, verovatno ne bih bio ovde niti bih bio u UFC-u, unutar top 5 - započeo je Rakić.

Prisetio se popularni Raketa kako je 2015. godine kad se povredio ostao i bez sponzora i bez posla. Rakićeva supruga (tada devojka) Melani radila je dva posla tada kako bi ona i Aleksandar imali dovoljno novca za život. U tim trenucima Rakiću je bilo teško i razmišljao je da se povuče iz sporta

- Ne znam da je to za mene, vidiš da mi je to druga povreda, godine lete... Pričao sam ženi. Ona mi je rekla da se ne sekiram. Ja kod kuće, invalid, a ona dva posla radi - setio se Rakić i objasnio svoje motive u UFC:

- Jednostavno želim da okitim sina pojasom. To mi je najveća želja. Želim da dočekam dan da moj sin kad odraste pokaže prstom na mene i kaže: "E ovo je moj tata. On je bio svetski šampion, najjači čovek u svojoj kategoriji na svetu". To mi daje ogromnu motivaciju.

Jednu pobedu bio je udaljen od borbe za pojas bio je Aleksandar Rakić uoči meča protiv Jana Blahoviča, ali nesrećnim porazom izgubio je tu šansu. Rakiću se spočitava da nije dovoljno atraktivan, odnosno da previše kalkuliše u svojim mečevima. To mu spočitavaju i brojni MMA fanovi, a na pitanje smatra li da ga je i UFC na neki način sabotirao zbog toga, Rakić je odgovorio:

- Sto posto su to radili. Jedan Santos ima bombe u rukama. Ja neću s njim da ulazim u razmenu i tučnjavu. U razmeni su šanse 50-50, ko prvi pogodi. Ja šest do osam nedelja nisam kod kuće, ne vidim ženu i dete, treniram i ubijam se. Treba li ja sada da uđem u meč i upustim se u 50-50 situaciju gde on može da me zakači? Ali ko prati UFC i MMA... Ankalajev je ista priča. Pogledajte njegov meč protiv Santosa, isti meč kao moj, a još ga je Santos bacio u nokdaun. Da Smit nije slomio nogu protiv Ankalajeva, ista bi priča bila, isti meč. Momak ne ide u razmene udaraca, ide na sigurno. Tako i ja idem.

Potom je Srbin objasnio svoj vid borbe, odnosno kako vidi svoju sadašnjost i budućnost.

- Postoji život i nakon MMA karijere. Treba li ja da hodam ulicom i otresam glavom? Mene boli ona stvar što UFC misli! Ja se borim za sebe i svoje ljude. Ja se ne borim za UFC. Ja kad jednog dana prestanem sa sportom, UFC će moje ime da zaboravi. Zauvek! I ako neko bolje zna od toga, neka uđe, izvoli, bori se i nokautiraj ga. Mislite li da drugi ne treniraju i ne odriču se nekih stvari. Svi mi živimo od toga.

Ove godine Aleksandar Rakić neće imati borbe, jer želi da se u potpunosti oporavi i spremi za dolazeže izazove.

- Realno je da se vratim u drugom ili trećem mesecu. Očekujem da će Jan da prihvati revanš, da završim tu priču i da ga pobedim. Onda napad na titulu, možda krajem sledeće godine. Ako UFC želi još jedan meč, nije bitno, koga god stave ispred mene, ja ću da ga pobedim. Bitno je da se 100 odsto oporavim i vratim u trening. Ne želim da obećavam ništa što možda neću moći da ispunim. Krajem sledeće godine mogao bih da postanem šampion, ako se sve kockice slože - zaključio je Rakić.

