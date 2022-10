TUGA NAJVEĆA! Svetski šampion umro od RAKA i ostavio PISMO od kog suze same idu: Ako ovo čitate znači da sam na boljem mestu...

IN MEMORIAM

Aleksandros Nikolaidis, svetski šampion u tekvodou, preminuo je u 43. godini života.

Nikolaidis, osim što je bio prvak svera, osvojio je i srebro na OI u Atini 2004. i Pekingu 2008., dok je u Londonu 2012. godine dobio je tu čast da nosi zastavu Grčke.

Prije dve godine saznao je kako boluje od raka, godinama joj je prkosio ali nije uspeo da je pobedi. Umro je danas, a na društvenim mrežama osvanulo je dirljivo pismo koje je namenio da se objavi nakon njegove smrti.

- Ako čitate ovu poruku, to znači da sam ja otišao na bolje mesto. Poslednje dve godine bolovao sam od raka za čiji je tip devet od deset grčkih lekara čulo prvi put. Moj doktor je pomaknuo nebo i zemlju da me spasi. Nikad se nisam pitao zašto se to baš meni događa jer se može dogoditi svakome. Odlazim kao srećan čovek. Ispunili su mi se snovi, a mnogo puta sam bio na podijumu i predstavljao svoju zemlju - piše u pismu koje je mnoge dirnulo u srce.

Oprostio se od supruge i dece.

- Bio sam toliki srećnik da me voli najdivnija žena na svetu. Ako se nekome u mojoj porodici ovo moralo dogoditi, bolje da je meni nego mojoj deci. Dragi prijatelji, svi smo putnici na ovom svetu i bitno je što ostavljamo iza sebe - poručio je Nikolaidis i zaspao večnim snom.

Nikoladis je takođe zatražio da se sve njegove medalje prodaju i doniraju za udruženja koja pomažu deci oboleloj od raka.

