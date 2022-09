LEGENDARNI AS SE DO POSLEDNJEG MOMENTA BORIO KAO LAV: Izvadili su mu organe, smršao je 50 KILOGRAMA i trpeo jezive bolove!

Proslavljeni golaman Partizana Radovan Radaković preminuo je u 52. godini života posle duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Radakoviću je pre dve godine nakon jedne rutinske kontrole dijagnostifikovan invazivno-difusni tumor želuca, pa je iznenada morao da prekine trenersku karijeru.

Od tog momenta vodio je žestoku borbu za život.

Bio je na operaciji u Istanbulu, pokušao je i lečenje hemoterapijama, ali nažalost bolest se nakon svega vratila i spasa mu nije bilo.

Njegovi bivši saigrači i rivali sa terena skupljali su novac kako bi mu pomogli u borbi sa opakim protivnikom, ali bolest je ipak pobedila.

Pre godinu dana u jednom intervjuu Radovan je otkrio kroz kakav pakao je prolazio kada je saznao da je teško bolestan.

On je opisao trenutak kada je saznao za bolest.

"Pitao sam još koliko imam života. Bila je vrućina, hladan znoj, okrenula se cela soba, ceo život se okrene i prođe kroz vas za tih par sekundi. Kada je rekao od tri do pet meseci, bio sam se uplašio. Imao sam strah, ali kako vreme otiče i kako se borim sve je to manje i manje".

foto: Printskrin

Odlazak u Tursku mu je dao nadu. Nakon teške intervencije smršao je 50 kilograma, preživeo sepsu, ali nije pomišljao da se preda.

"Jedva sam mogao da pričam, a kamoli da hodam. Izvađen mi je želudac, žučna kesa, deo tankih creva i sve žlezde su povađene. Mnogo je teško to u glavi da se spoje kockice, doktori, psiholozi i psihijatri kažu samo treba pozitivno razmišljati. Jeste. Sve se ja slažem, ali najteže je bilo saznanje. Posle toga operacije i svi ti bolovi, sve to dođe i prođe, ali saznanje i u glavi što bude u tom momentu to je noćna mora", otkrio je pre godinu dana Radaković.

