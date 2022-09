SRPSKI FUDBAL ZAVIJEN U CRNO: Preminuo Radovan Radaković!

Užasna vest za srpski fudbal, preminuo je bivši golman Partizana Radovan Radaković.

Posle duge i izuzetno teške borbe sa opakom bolešću legendarni as je izgubio bitku u 52. godini života.

Radaković je nastupao za Partizan od 2000. do 2004. godine. Dva puta je bio šampion i jednom pobednik Kupa Jugoslavije, a upisao je i dva nastupa za reprezentaciju Jugoslavije. Pored Partizana nastupao je za Zemun, Obilić, BSK Batajnicu, Borac iz Čačka, Standard iz Liježa, Radnički iz Kragujevca, Šturm, Voždovac i Kolubaru.

Sinoć je u svom domu u 52. godini života, preminuo bivši golman Radovan Radaković. Bio je izuzetan drug, laf, uvek spreman svima da pomogne i svakoga da zaštiti. Počivaj u miru legendo 🖤😢🙏 pic.twitter.com/BSd2ZcMvFN — Mirko Poledica (@MirkoPoledica78) September 26, 2022

Invazivno difusni tumor želuca mu je dijagonstifikovan nakon jedne naizgled rutinske intervencije, te je odmah morao da prekine trenersku karijeru.

Njegovi bivši saigrači i rivali godinama su skupljali novac kako bi mu pomogli u borbi, ali bolest je nažalost pobedila.

- Pitao sam još koliko imam života. Bila je vrućina, hladan znoj, okrenula se cela soba, ceo život se okrene i prođe kroz vas za tih par sekundi. Kada je rekao od tri do pet meseci, bio sam se uplašio. Imao sam strah, ali kako vreme otiče i kako se borim sve je to manje i manje - govorio je Radovan.

Odlazak u Tursku mu je produžio život.

Preživeo je sepsu, smršao čak 50 kilograma ali nije se predavao. Borio se kao lav do poslednjeg momenta.

- Jedva sam mogao da pričam, a kamoli da hodam. Izvađen mi je želudac, žučna kesa, deo tankih creva i sve žlezde su povađene. Mnogo je teško to u glavi da se spoje kockice, doktori, psiholozi i psihijatri kažu samo treba pozitivno razmišljati. Jeste… Sve se ja slažem, ali najteže je bilo saznanje. Posle toga operacije i svi ti bolovi, sve to dođe i prođe, ali saznanje i u glavi što bude u tom momentu to je noćna mora.

foto: youtube/FK Partizan Beograd, screenshot

Troškovi lečenja bili su izuzetno visoki, pa su mu pomagali mnogi bivši asovi našeg fudbala. Pomoć je bila itekako potrebna.

- Lazović je fenomenalan dečko koji je pokrenuo te neke momke iz Partizana. Hvala Bogu oduševili su me pojedini igrači Zvezde.

FK Miljakovac je umesto Partizana organizovao jedan meč za Radovana, pa su se legende crno-belih okupile, od Bate Mirkovića do Ljubinka Drulovića i Danka Lazovića. Humanitarni meč podržao je i Nemanja Vidić, a kroz donacije je dugo trajala borba.

