ŠOKANTNO PRIZNANJE RUSKOG ATLETIČARA: Atletski savez Rusije mi je NAREDIO DA SE DOPINGUJEM! Bacao sam 2 metra više!

Bivši ruski atletičar Sergej Litvinov (36) priznao je da je uzimao nedozvoljena sredstva kako bi ispunio normu za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine.

Sin olimpijskog šampiona i nekadašnjeg svetskog rekordera u bacanju kladiva, Sergeja Nikolajeviča Litvinova, tvrdi da je koristio nedozvoljene supstance po nalogu Atletskog saveza Rusije.

"Dopingovao sam se od aprila do maja 2012. godine, uzimao sam turinabol i oksandrolon kako bih se kvalifikovao na Olimpijske igre u Londonu. Ruski atletski savez mi je to naredio, ali na kraju je to bila moja odluka i krivica. Pre uzimanja supstanci bacao sam kladivo 79 metara, a doping mi je pomogao da popravim rezultate za dva metra", otkrio je Rus koji trenutno živi u Nemačkoj.

Litvinov je slučaj prijavio Jedinici za integritet atletike (AIU), koja je odmah poništila njegove rezultate i oduzela mu bronzanu medalju koju je osvojio na Evropskom prvenstvu 2014. godine sa hicem od 79,35 metara.

Kurir sport