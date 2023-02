DOBAR UČINAK SRPSKIH BOKSERA! Sara Ćirković debitovala u seniorskoj konkurenciji, osvojila je bronzu u Sofiji!

Reprezentacija Srbije vratila se sa prestižnog međunarodnog Memorijalnog međunarodnog turnira Strandža gde je ostvarila solidan rezultat.

Na 74. međunarodnom bokserskom turniru Strandža u Sofiji (Bugarska), koji se naziva i „Malo svetsko prvenstvo“, reprezentacija Srbije osvojila je jednu medalji i ostvarila osam pobeda. Juniorska svetska i evropska šampionka, naša Sara Ćirković debitovala je upravo u Strandži u seniorskoj konkurenciji osvojivši bronzanu medalju, dok je muški deo ekipe bio nadomak odličja.

Srpski boks tim na najprestižnijem međunarodom turniru, koji je po jačini i imenima koja se bore za medalje jači i od evropskih i svetskih prvenstava. prikazao je izuetno kvalitetne partije kao i nepresušni žar za pobedom. Ostavili su sjajan utisak i kada su gubili, a bili su to mečevi na ivici, mečevi o kojima će se dugo pričati i mečevi u kojima će briljirali podjednako kao i protivnici, ali je odluka sudija bila u korist rivala iz drugog tabora.

Međunarodni bokserski turnir Stranđa koji je ove godine obeležio 74. godine postojanja ugostio je u svom izdanju 2023. ukupno 38 zemalja, 398 boksera, što je najveći broj u istoriji ovog turnira. Boksovalo se u svih 25 elitnih težinskih kategorija, sa učešćem 142 žene i 256 muškaraca. Na Strandži su učestvovale ekipe sa svih kontinenata, a gledaoci u Hali sportova Sofija imali su priliku da gledaju boksere svetske klase, kao što su: aktuelni olimpijski šampioni Keli Harington iz Irske i Bahodir Jalolov iz Uzbekistana, aktuelni svetski šampioni Rašida Elis, Harvi Džamal i Robi Gonzales iz SAD, Ejmi Brodherst iz Irska, Tamara Tibo iz Kanade, aktuelni šampioni Evrope Sahil Alahverdovi, Artjuš Gomsijan i Georgij Kušitašvili iz Gruzije, Bilal Benama iz Francuske i Vahid Abasov i Artjom Agejev iz Srbije, kod žena našu i svetsku juniorsku šampionku Saru Ćirković.

Iako nisu uspeli da stanu na pobedničko postolje sve pohvale za sjajne i herojske partije koje su pružili idu na račun Almira Memića, Omera Ametovića, Vahida Abasobva, Vladimira Mirončikova…

Omer Ametović izgubio od Filinca Marvina Tabama rezultatom 3:2

Tamir Galanov izgubio od Italijana Sera Federika

Aleksej Sendrik pobedio Italijana Paola di Lernia, izgubio od Turčina Kerema Ozmena

Vahid Abasov pobedio Belgijanca Antonija Kakikula, Italijana Rema Salvatija, izgubio od Uzbekistanca Džafarov Saiđamsšid.

Almir Memić pobedio Gruzijca Georgija Karabadzea, izgubio od Bugarina Ramija Kivana Artjum Agejev izgubio od Kazahstanca Bekzada Nurdaeletova.

Vladimir Mirončikov Indijca Sahila, Gruzijca Otara Naverianija, izgubio od Irca Kelina Kasidija.

Sadam Magomedov pobedio Australijaca Ikena Enija, izgubio od Uzbekistanca Madijara Sajdrakhimova

Sara Ćirković pobedila Špakinju Mariju Gonzales Kaseres, izgubila od Francuskinje Romane Moulai.

Kurir sport

Mušku seniorsku selekciju pre odlaska na šampiont sveta koji je na programu u aprilu u Uzbekistanu očekuju pripreme u Beogradu sa selekcija Francuske, Irske i još nekoliko timova, a zatim poslednja provera snaga na terenu na takmičenju kojim se ponosi srpski boks, a to je “Beogradski pobednik – Memorijal Branko Pešić” koji će ove godine biti izuzetno jak jer je uvertira za Prvenstvo sveta koje je na programu od 1. do 14. maja u Taškentu. Srpskim boks damama u konkurenciji seniorki sledi odlazak u Indiju na Svetsko prvenstvo koje je na programu od 15. do 26. marta 2023.