VESLAČKI SAVEZ SRBIJE REAGOVAO NA VEST DA JE SMENJENO RUKOVODSTVO: Potpuna neistina i grub pokušaj obmanjivanja javnosti

Veslački savez Srbije nije u ponedeljak održao vanrednu sednicu skupštine.

Sednica je bila zakazana na zahtev trećine redovnih članova Skupštine Saveza - veslačkih klubova a nije održana usled nedostatka kvoruma odnosno nedovoljnog broja prisutnih veslačkih klubova – članova Skupštine Veslačkog saveza Srbije.

U saopštenju Veslačkog saveza Srbije se kaže:

"Poštujući zahtev sedam klubova - redovnih članova Skupštine, predsednik Veslačkog saveza Srbije, Miljan Popović je sazvao vanrednu sednicu Skupštine koja je za Dnevni red trebalo da ima smenu rukovodstva Veslačkog saveza Srbije. Svojim nedolaskom na zakazanu sednicu, čime nije obezbeđen kvorum za rad Skupštine, većina veslačkih klubova i sportsko-veslačkih udruženja, redovnih i pridruženih članova ukazala je poverenje aktuelnom rukovodstvu Saveza.

Međutim, u pojedinim medijima se pojavila informacija koju je neko lažno plasirao bez potpisa i pečata, zloupotrebljavajući zvaničan memorandum Veslačkog saveza Srbije, a u kojoj se maliciozno navodi da su "smenjeni čelni ljudi Veslačkog saveza Srbije".

Uveravamo vas da je to potpuna neistina i grub pokušaj obmanjivanja javnosti.

Još jednom ističemo, da vanredna sednica Skupštine veslačkog saveza Srbije, koja je bila regularno zakazana na zahtev trećine redovnih članova Skupštine Saveza - veslačkih klubova, nije održana usled nedostatka kvoruma odnosno nedovoljnog broja prisutnih veslačkih klubova - članova Skupštine Veslačkog saveza Srbije", navodi se u saopštenju Veslačkog saveza, koji je priložio i spisak potpisanih delegata koji su došli na Skupštinu.

Takođe, na internet stranici Veslačkog saveza Srbije se nalazi link uz pomoć kojeg svako može da odgleda tok regularno zakazane vanredne sednice Skupštine.

U nastavku saopštenja se kaže.

"Po članu 35. Statuta Veslačkog saveza Srbije, Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova (kvorum za rad). Veslački savez Srbije ima 20 članova (16 redovnih i 4 pridružena člana). To znači da je za rad Skupštine potreban kvorum od 11 veslačkih klubova i sportsko-veslačkih udruženja – članova Skupštine VSS. Pred početak sednice potpisana i pečatirana ovlašćenja doneli su delegati iz ukupno 10 veslačkih klubova (9 redovnih i 1 pridruženi član). To nije bilo dovoljno za rad Skupštine odnosno nije bilo kvorma za zasedanje. Osim toga, od 9 redovnih članica predstavnik jednog kluba (VK Galeb) je uz ovlašćenje za sebe doneo i rešenje iz APR-a izdato 10.4.2023. kojim je promenjen odnosno izbrisan do tada važeći zakonski zastupnik u tom klubu, a upisana su druga dvojica. Zanimljivo je da je zahtev za promenu APR-u podnet na dan kada je zakazano održavanje vanredne sednice Skupštine VSS (10.4.2023) i da je APR istog dana (10.4.2023) nekom neobjašnjivom brzinom doneo pomenuto rešenje i izmenio zakonske zastupnike VG Galeb. Predsedavajući Skupštine, Miljan Popović, je u okviru verifikacije mandata ukazao na član 22. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre u kome piše da “Registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja”, te da delegat VK Galeba, po zakonu Republike Srbije, ne može da učestvuje u radu i odlučuje na sednici Skupštine VSS. Popović je objasnio da to znači da je na uredno zakazanoj vanrednoj sednici Skupštine VSS prisutno 8 redovnih članova (Begej 1883, Danubius 1885, Liman, Partizan, Pirot, Sava, Tamiš, Čurug) i 1 pridruženi član (Drina), te da u bilo kom slučaju na toj sednici nema kvoruma za rad Skupštine. Time je vanredna sednica Skupštine VSS (10.4.2023) regularno, legitimno i legalno prekinuta, odnosno završena.

Potpuno je netačna vest koju su pojedini mediji objavili da predsednik VSS, Miljan Popović nije želeo da započne sednicu Skupštine. Istina je da ju je započeo i da je nakon verifikacije mandata konstatovano da nema kvoruma za rad.

Odmah po završetku regularno zakazane vanredne sednice Veslačkog saveza Srbije, grupa od 7 (sedam) redovnih članica Skupštine Veslačkog saveza Srbije – veslački klubovi: Crvena Zvezda, Smederevo, Palić, Beogradski Univerzitet, Grafičar, Jezava, Zreneks 1995, uz podršku 3 (tri) pridržene članice: Srebrno Jezero, Vlajko i Pobednik, je u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i Statutom Veslačkog saveza Srbije zatražila od predsednika Saveza, Miljana Popovića, da zakaže novu vanrednu sednicu Skupštine. Oni su zatražili da se na toj sednici opozovu potpredsednik Saveza - Željko Pantović, dva člana Izvršnog odbora – Tijana Jovanović i Pavle Stanković, kao i član Nadzornog odbora – Radoje Đerić.

Međutim, u nepotpisanom, bez pečata i na krivotvorenom memorandumu Veslačkog saveza Srbije, NN lice je medijima poslalo netačnu informaciju da je "rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije smenjeno" odnosno da je održana neka nova sednica „vanredne Skupštine“ kojom je predsedavao Željko Pantović i na kojoj je navodno učestvovalo 11 članova Saveza.

Iz prethodno navedenog jasno je da, čak i da se neko sastao na nekoj nepoznatoj lokaciji, nije moglo da bude 11 članova (osim ako se ne radi o krivičnom delu lažnog predstavaljanja i falsifikovanja dokumenata) te da 10.4.2023. nije mogla legitimno i legalno da se održi sednica Skupštine VSS i tom prilikom donese bilo kakva odluka.

Poštujući Zakon o sportu Republike Srbije (član 55) i Statut Veslačkog saveza Srbije (član 33) Skupštinu Veslačkog saveza Srbije može da sazove predsednik Saveza, na zahtev Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje jedne trećine redovnih članova Skupštine uz predlaganje dnevnog reda. Ako kojim slučajem predsednik Saveza ne sazove Skupštinu (što ovde nije slučaj), nju mogu da sazvu oni članovi Saveza koji su tražili njeno sazivanje, odnosno Izvršni odbor ili Nadzorni odbor. Međutim, na sednicu Skupštine moraju da se pozvu svi njeni članovi, mora da se zna vreme i mesto održavanja i ona se mora sazvati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva za održavanje Skupštine, s tim da između podnošenja urednog zahteva za održavanje Skupštine i održavanja Skupštine ne sme da protekne više od 30 dana. Takođe Skupština mora da se sazove najkasnije 3 dana pred dan održavanja. Dakle, neformalno okupljanje nekoliko veslačkih klubova i vođenje tog sastanka od strane potpredsednika Veslačkog saveza Srbije, Željka Pantovića, se ne može smatrati uredno sazvanom i regularno, odnosno legitimno i legalno održanom sednicom Skupštine. Takođe, ni u jednom zahtevu za vanrednu sednicu Skupštine Veslačkog saveza Srbije nije navedeno da se traži smena zakonskih zastpunika VSS u APR-u odnosno promena zakonskih zastupnika, te ako se kojim slučajem to na neki način deci - to će biti direktno kršenje Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre U skladu sa navedenim i pravom na odgovor druge strane, molimo sve medije da objave ovo naše obaveštenje, zatim da ne nasedaju na lažne informacije, kao i da ne objavljuju informacije sa nepotpisanih i nepečatiranih dopisa. Pozivamo novinare da se o dešavanjima u veslačkom sportu informišu od zvaničnih (legitimno i legalno izabranih) organa Veslačkog saveza Srbije, a državne organe da u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije odmah reaguju i sankcionišu one koji očigleno na nelegalan način pokušavaju da naprave haos u veslačkom sportu Srbije kako bi tako zadovoljili sopstvene interese i želeći u tom haosu da prikriju eventualne nelegalne radnje koje su činili dok su u prethodnih 25 godina rukovodili Savezom zastupajući tada interes isključivo jednog ili dva veslačka kluba. Podsetićemo da su veslački klubovi pre dve i po godine odlučili da Veslački savez Srbije vrate na upravljanje klubovima, a očigledno je da neko sada lažima i na silu pokušava da vrati Savez na upravljanje jednom klubu, ličnom interesu pojedinca i da ga „privatizuju“ u svoju korist.

Na kraju, treba reći da su uveliko u toku pripreme za najveći sportski događaj u Srbiji - Svetsko prvenstvo u veslanju koje će biti održano u Beogradu od 3. do 10. septembra i koje će biti kvalifikaciono takmičenje za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu sledeće godine. Veslački savez Srbije je domaćin i organizator ovog sportskog spektakla na kojem će učešće uzeti takmičari iz stotinu zemalja iz celog sveta.

Podsetićemo i da je Veslački savez Srbije prošle godine uspešno organizovao Svetski kup u veslanju, a da je Svetska veslačka federacija (World Rowing) ove godine ukazala poverenje Veslačkom savezu Srbije i dodelila mu organizaciju najvećeg veslačkog takmičenja na Starom kontinentu - Evropskog prvenstva za seniore koje će biti održano u Beogradu u maju 2025. godine. Pored svega toga, Veslački savez Srbije uspešno održava sva domaća veslačka takmičenja u Srbiji, a odlični rezultati zabeležni su prošle godine na mađunarodnim takmičenjima na kojima je učestvovala veslačka reprezentacija Srbije, naročito u kategoriji juniora i kadeta pred kojima je seniorska karijera. Ujedno Savez uspešno razvija bazu takmičara u veslačkim klubovima u Srbiji".

Kurir sport