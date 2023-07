ZAHVALNICA VELIKANIMA: Proleter se ODUŽIO svojim legendama!

Rvački klub Proleter na jedinstven i neobičan način iskazao je veliku zahvalnost dvojici svojih dugogodišnjih rvača za sve vrhunske rezultate kojima su proslavili zrenjaninski klub i srpsko rvanje. Kristijanu Frisu i Viktoru Nemešu Proleter je poklonio dva placa površine po 390 m².

Prema rečima predsednika zrenjaninskog rvačkog kolektiva sve to urađeno je sa idejom i željom kako bi ovi veliki šampioni i sjajni ljudi ostali u gradu i svoje buduće profesionalne karijere vezali za Proleter. Potez koji zaslužeje sve pohvale i bez svake sumnje gest za divljenje.

"Cela priča započeta je još 2018. godine i za potrebe kupovine ovih placeva kao klub smo koristili isključivo sopstvena sredstva, a ne budžetska koja smo dobijali od Grada Zrenjanina i Rvačkog saveza Srbije. Trebalo nam je nekoliko godina, ali smo na kraju uspeli ", počinje priču predsednik Proletera Marko Stanojčić i dodaje:

"Sve to je bila ideja prethodnog predsednika Proletera, Bobana Cekića, nakon što je Fris postao prvak Evrope, a Nemeš šampion sveta. Ja sam imao tu sreću da ceo proces uspešno privedem kraju. To je naš mali znak pažnje i zahvalnosti za sve ono što su Fris i Nemeš svojim predanim radom i vanserijskim talentom uradili za Proleter, grad Zrenjanin i naš rvački sport. Naša je velika želja da oni ostanu u Proleteru i u budućnosti i da koristeći svoje veliko znanje i bogato iskustvo prave nove šampione".

Sebastijan Fris u bogatoj karijeri pored titule prvaka Evrope osvojio i bronzu na Evropskom prvenstvu. Takođe, bronzanim odličjem okitio se i na šampionatu sveta. Na Mediteranskim igrama stigao je do dva zlata i jedne bronze.

Viktor Nemeš ima zlato i bronzu sa prvenstva sveta, zlato na Mediteranskim igrama i tri srebra i bronzu na šampionatima Evrope. Fris je 17 godina rvao za Proleter, dok je Nemeš od 2013. član slavnog zrenjaninskog kluba.

Stanojčić je posebno apostroforao činjenicu da je Proleter jedini klub u Zrenjaninu koji ne naplaćuje nikakav vid članarine, kao i da su svi odlasci na takmičenja za njihove rvače besplatni.

"Mi smo zaista specifičan klub i na to smo izuzetno ponosni. I zato, ono što nam ostaje i što svakako nećemo zaboraviti je i znak zahvalnosti Mateu Nemešu koji je takođe ostvario vrhunske rezultate. Želim posebno da naglasim da šta god da radimo, to nije dovoljno da se odužimo, jer je doprinos sve trojice Proleteru i srpskom rvanju nemerljiv. To je samo naš mali znak pažnje", zaključio je Stanojčić.

Kurir sport