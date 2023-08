TAJSON TRENIRA NGANUA ZA MEČ PROTIV FJURIJA: Ima jak udarac i kada taj udarac sleti, igra je gotova!

Legendarni bokser Majk Tajson treniraće bivšeg UFC šampiona Fransisa Nganua i biće u njegovom timu u meču protiv svetskog šampiona u teškoj kategoriji Tajsona Fjurija.

"Nije tajna, podržavam Nganua 100 odsto u ovom duelu šampiona. On ima jak udarac i kada taj udarac sleti, igra je gotova. Radujem se radu sa Nganuom i podržavam njegov prelaz iz oktagona u bokserski ring", rekao je Tajson, preneo je Skaj.

Nganu će 28. oktobra u Saudijskoj Arabiji boksovati protiv Fjurija u meču po zvaničnim bokserskim pravilima.

foto: EPA/ETIENNE LAURENT

"On nije novajlija u borbi, on je svetski šampion. On zna kako da se takmiči kada čuje gong, a ključno će biti kombinovati njegovu energiju i borilačke veštine u udarce i agilnost da se brzo kreće u ringu, a zatim da zada nokaut. Ovde smo da pobedimo", naveo je Tajson.

Nganu je rekao da je godinama želeo ovu borbu i da je koncentrisan na pobedu.

"Dovođenje Majka Tajsona u trening kamp je jedna od najboljih odluka u mojoj pripremi za Tajsona Fjurija u ringu. Majk Tajson je moj sportski idol. Njegovo iskustvo i bokserska inteligencija biće važni za usavršavanje moje tehnike za pobedu u ovoj super borbi. Fokusiran sam na borbu u najvećem meču u mojoj karijeri i da šokiram svet na sceni u Rijadu. Svet će 28. oktobra znati ko je 'najopakiji čovek na planeti'", rekao je Nganu.

Fjuri se vraća u ring otkako je u decembru pobedio Derika Čisoru i treći put odbranio titulu svetskog šampiona u verziji WBC.

(Kurir sport/Sky Sport)