TEMELJ ZA BUDUĆNOST: Zvornik jedna od baza srpske ženske boks armade

Ženski boks je na uzlaznoj putanji, jači nego ikada na našim prostorima, isto tako i popularan.

Potvrda ovoj konstataciji su rezultati sa svetske i evropske scene odakle nam iz meseca u mesec stižu medalje koje su iskovale naše dame u boks rukavicama.

Jedan od glavnih pregalaca ženskog boksa u poslednjih nekoliko godina, mladi čovek sa vizijom i energijom šampiona je Mirko Ždralo, tvorac jednog od najjačih klubova kluba „Obilić“ TRB iz Zvornika, sa posebnim akcentom na ženski boks. Dovoljno je reći da je pod vođstvom Ždrale do naslova juniorskog šampiona najpre Starog kontinenta, zatim i planete stigla Sara Ćirković, to sve govori o njegovom radu, posvećenosti, hrabrosti i nepresušnoj motivaciji da se sa svakim novim danom ide korak napred ka uspesima kojima se stremi.

Bokserski klub „Obilić“ TRB iz Zvornika jedan je od bisera balkanske boks scene, kako po opremljenosti, uslovima za rad i treniranje, tako i po brojnosti i rezultatima. Stoga, odluka Bokserskog saveza Srbije da ovaj klub bude jedna od baza ženske bokserske reprezentacije Srbije ne čudi i jedan je od sjajnih poteza za budućnost ženskog boksa pod našim nebeskim svodom.

Ovu odluku potvrdio je i sam predsednik BSS Nenad Borovčanin na konferenciji u prostorijama BK „Obilić“ TRB u Zvorniku tokom koje su predstavljeni i selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije Mirko Ždralo te novi trener Kubanac, Pedro Ransel Granada.

“Drago mi je da sam u Zvorniku i uopšte u Republici Srpskoj gde se osjećam kao domaćin. Rezultati koje je ovaj bokserski klub napravio, kao i rezultati Mirka Ždrala, kao trenera, pre svega sa Sarom Ćirković na svetskom nivou, kandidovali su Ždrala za selektora svih ženskih nacionalnih selekcija, a Zvornik, samim tim, kao grad koji će biti baza srpskog ženskog boksa. Upravo Mirko, Sara, Anastasija, Anđela i ostali bokseri i bokserke na najlepši mogući način povezuju Republiku Srpsku i Srbiju. Boreći se pod zastavom Srbije i na postoljima uz himnu „Bože pravde“ pokazuju kakva ta veza treba da bude. Mi već podržavamo ovu bazu i u materijalnom i svakom drugom smislu. Imamo instituacionalnu podršku što je jako važno, prije svega podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Nadamo se i verujemo da ćemo iz ove sale naše reprezentativke krenuti uspešnim putem ka Parizu, a odatle se vratiti sa najsjajnijim odličjima i tako pokazati da naš plan ima smisla. To bi bila potvrda svih naših najava, a rezultat kao merilo svakog rada u sportu biće potvrda da smo bili na pravom putu – rekao je Borovčanin, koji istakao i dobru saradnju sa Gradskom upravom u Zvorniku, koja podržava bokserski klub u Zvorniku i njihove članove.

U planu je da Zvornik bude domaćin meča boks selekcije Srbije sa jednom od takođe jakih i renomiranih reprezentacija u ovom sportu.

“Ne sumnjam da bi dvorana bila puna, a navijanje kako dolikuje Zvorniku kada je srpska zastava u pitanju” – istakao je Borovčanin.

Ždralo je iskazao zahvalnost Borovčaninu i BSS za ukazano poverenje na mestu selektora svih ženskih boks selekcija Srbije.

“Ovo nije prvi put da Borovčanin poseti naš klub i on zaista pruža podršku i našem i dugim klubovima u Srpskoj i Srbiji. Čast mi je da ga ugostimo jer želimo da nastavimo kontinuitet dobrih rezultata i promocije BS Srbije te uspeha koje je Sara Ćirković postigla. Što se tiče mog imenovanja za selektora svih selekcija ženske bokserske reprezentacije Srbije želim da istaknem da je to važno i za naš grad jer će Zvornik biti u jednoj fazi baza za pripreme. To je značajno i za naš klub i Republiku Srpsku uopšte. Cilj je da ostvarimo što više normi za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu. Mi smo kao reprezentacija već smo u Parizu jer se Natalija Šadrina kvalifikovala na Evropskim igrama, ali svakako na preostala dva kvalifikaciona turnira jurimo još olimpijskih viza za smotru najboljih sportita sveta 2024” – zaključio je Ždralo.

Bokserski klub „Obilić“ TRB iz Zvornika jači je za još jedno trenersko ime svetskog renomea. Reč je o Kubancu Pedru Ranselu Granadi koji je sada postao stanovnik Zvornika.

“Srećan sam što sam ovde i što sam deo ovog tima sa kojim imamo velike planove, ambicije i pred nama je veliki rad, ali isto tako verujemo i veliki rezultati. Želim da budete sigurni da ću dati sve od sebe da radimo najbolje što znamo kako bismo stigli do svih naših ciljeva koji se uvek svode na isto, a to su medalje i pobednička postolja” – rekao je Granada.

