Grčki atletičar Miltiadas Tentoglu osvojio je zlatnu medalju u skoku udalj na Svetskom prvenstvu u Budimpešti.

On je do zlata stigao skokom od 8,52 metra, do kog je stigao u poslednjoj, šestoj seriji.

Srebrnu medalju je osvojio Jamajčanin Vejn Pinok, koji je u drugoj seriji skočio 8,50 metara i sve do poslednje serije bio u vođstvu.

Bronzana medalja je pripala njegovom sunarodniku Tadžeju Gejlu koji je najbolji skok od 8,27 imao u šestoj seriji.

(Kurir sport)