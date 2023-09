SVAKOG DANA SPAVAO SA TRI ŽENE! Bombastična ispovest slavnog sportiste: Omiljena meta bile su mu UDATE GOSPOĐE, evo i zašto!

Poznati ragbista Dani Kapriani otkrio je sočne detalje iz svog intimnog života.

Ovaj uspešni 35-godišnji sportista priznao je da mu je s*ks bio potreban kao alkoholičaru piće i da je spavao sa tri žene dnevno.

Britanski zavodnik tražio je potencijalne "žrtve" gde god bi išao, a na njegov šarm padale su brojne lepotice - od glumica u filmovima za odrasle, modela, do običnih devojaka iz kafića. Zanimljivo, omiljena meta bile su mu udate žene, jer je znao da će one njihove vrele sastanke čuvati u tajnosti.

Zanimljivo, Deni nikada nije priznao da je bio zavistan od seksa.

"Ranije sam bio tip koji je imao seks sa toliko žena, pomerao sam granice i pokušavo da pronađem način da spavam sa tom i tom osobom, trojke i slično. Ništa od toga nije bilo iz ljubavi. Nisam bio emocionalno dostupan i to me je činilo privllačnim kod žena, siguran sam u to. Bilo je ludo", otkrio je u intervjuu za "San" ragbista.

"Iako je spolja izgledalo da se sjajno provodim sa svim tim ženama, duboko u sebi sam stalno osećao da izdajem ljude", priznao je Dani.

Britanac je promenio život iz korena kada je upoznao Viktoriju Rouz, aktivistkinju za mentalno zdravlje. Posle četiri meseca veze sportista je zaprosio Viktoriju i od 2021. su u srećnom braku.

Viktorija je starija od Denija, iz prošlih veza ima dvoje dece, a njena starija ćerka nedavno je dobila svoje drugo dete.

Kurir sport