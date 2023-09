DNK SRBIJE SPORT Ivana, Nole, košarkaši, basketaši, odbojkašice, odbojkaši, vaterpolisti... ZLATNI NIZ KOJI NEMA KRAJ

Dan u kome smo od jutra do mraka uživali, plakali, skakali... kruna je na vrhu piramide zvane - čudesni srpski sport

Nije lako pobrojati šta smo sve uzeli ove godine... Izdvojili smo 10 veličanstvenih rezultata za samo nešto više od jednog meseca! A bilo ih je i još.

foto: Ap Michael Conroy

Neverovatni sportski uspesi Srbije kulminirali su u nedelju. Tada smo imali dan koji će zlatnim slovima biti upisan u istoriji našeg sporta. Počeli su košarkaši, nastavili fudbaleri i odbojkaši, a završio Novak. Dan u kome smo uživali, ali i plakali, skakali, nervirali se... I na kraju - bili ponosni do neba. A kako i da ne budemo?

foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Pokušali su mnogi da odgovore na pitanje: u čemu je tajna. Različita su mišljenja. Od srpskog inata, preko ogromnog rada, pa do natprosečnog talenta. Šta god da je, jedna stvar je potpuno jasna i oko nje se svi slažemo - DNK Srbije je sport. Teče nam u genima. Doživljavamo i preživljavamo svaki sekund važnog sportskog meča toliko lično i toliko živimo za to. Niko drugi tako ne shvata sport. Možda zato i nisu tu gde smo mi. Nismo slučajno na vrhu. I to ne traje slučajno decenijama. Nema u sportu slučajnosti. Moguće je jednom, dva puta imati sreće... Ali na duže staze sreća je faktor koji se zaslužuje krvavim radom. Baš onakvim kakav je Aleksa Avramović prikazao u dresu Srbije. Sreća se zaslužuje kada noću gledaš rivala i pokušavaš da smisliš kako da ga nadmudriš na terenu.

foto: OSS

DVA MESECA NESTVARNIH USPEHA EP za košarkaše (U17) zlatna medalja EP u atletici Ivana Vuleta zlatna medalja EP u basketu 3x3 zlatna medalja US open Novak Đoković titula SP za košarkaše srebrna medalje EP za odbojkašice srebrna medalja Vimbldon Novak Đoković vicešampion EP u vaterpolu polufinale EP u atletici Angelina Topić finale EP za odbojkaše 1/4 finala (zasad)

foto: EPA Istvan Derencseny

Dodaćemo: sreća se ne zaslužuje na splavovima i sa starletama, zato je baš ovakav i spisak uspeha srpskog sporta. Oni koji su maksimalno posvećeni i kojima je dres Srbije svetinja, njima je uspeh zagarantovan. Mora da postoji poseban osećaj dok se oblači taj sveti plavi, crveni ili beli dres... Gotovo svi srpski sportisti ga imaju! I zato smo tu gde jesmo - na samom svetskom vrhu!

foto: KSS

Velika anketa Kurira: Da li menjati ekipu za Olimpijske igre Srbija želi isti ovaj tim u Parizu Srbija je ostvarila jedan od najvećih uspeha u istoriji naše košarke - osvajanje srebrne medalje na SP. Verovatno će biti potrebno da prođe još vremena kako bismo postali svesni veličine ovog uspeha koji su ostvarili Svetislav Pešić i njegovi izabranici. Mnogo je bilo polemika u javnosti i među ljubiteljima košarke prethodnih meseci zbog veliko broj otkaza koji su stigli na adresu Košarkaškog saveza Srbije. Tačnije, na adresu svakog čoveka koji voli košarku. To je sve povredilo. Međutim, potrebno je i razumeti većinu tih asova koji su rekli „ne“. Prošlost ostavljamo iza sebe, a gledamo ka budućnosti. Tu dolazimo takođe do podeljenih stavova, ali želeli smo da čujemo glas Srbije. Pitali smo na našem sajtu čitaoce: Da li na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine treba da vratimo Jokića, Micića, Kalinića i druge ili je tamo svoje mesto zaslužilo ovih 12 heroja? U anketi je učestvovalo više od 10.000 ljudi, a 70 odsto njih je reklo - želimo isti tim i na OI.

Miloš Bjelinić