PIKSI NE KRIJE ZADOVOLJSTVO POSLE POBEDE: Otkrio šta ga posebno raduje: "Dominirali smo u svim segmentima igre"

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Litvaniju u Kaunasu rezultatom 3:1 u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

Srbiju je do pobede vodio maestralni Aleksandar Mitrović koji je postigao tri gola.

Nakon utakmice, utiske je sumirao selektor Orlova Dragan Stojković Piksi:

- Definitivno smo u svim segmentima igre odgovorili na zadate ciljeve. Ono što sam igračima rekao pred meč, najvažniji su motivisanost i trčanje. Danas ako nemate taj nivo trčanja, kapacitet kao protivnik, i ako niste motivisani kako treba, biće mnogo teško protiv svake ekipe. Ono što me posebno raduje je odnos, a desila se jedna fenomenalna reakcija svih igrača. Bili su odlučni u nameri da ovu utakmicu reše u svoju korist. Mislim da smo dominirali u svim elementima igre, da smo bili bolji, pokazali nivo kakav i treba. Pokazali smo i odgovornost, i to odgovornost prema državnom dresu, a pokazali smo i kako se reaguje na pravi način - rekao je Piksi.

Selektor Orlova je istakao da uvek ima prostora za napredak.

- Uvek ima prostora da se napreduje, da se bude bolji, to je definitivno. Za tako nešto ima vremena, postoje analize, postoje korekcije, postoji i izbor igrača koji počinju utakmicu. Sa ovim pristupom, sa timom koji je izašao na teren, ispostvilo se da smo pogodili. Ne hvalim sebe, prosto sam imao osećaj da je to to. Eto, krilne pozicije, Živković je preuzeo desno, Mladenović na levoj isto dobro odigrao, dve asistencije imao... Bila je i jedna korekcija u zadnjoj liniji, zatim, sredina terena je takođe delovala sigurno, tehnički doterano, dominantno, posed lopte je bio na našoj strani....

Kurir sport