BELFIS ĆE PETU GODINU UZASTOPNO BITI ODRŽAN U BEOGRADSKOJ ATLETSKOJ DVORANI! Bavljenje sportom kao potencijalni lek

Sajam fitnesa, velnesa i zdravlja pod nazivom BELFIS petu godinu uzastopno biće održan u beogradskoj Atletskoj dvorani 25. i 26. novembra.

U sklopu BELFIS-a, koji organizuje Savez za rekreaciju i fitnes Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i gradskog sekratijata za sport i omladine biće održan i 13. Evropski fitnes kongres, na kome će eminentni stručnjaci iz ove oblasti održati izuzetno zanimljiva predavanja.

Među predavačima će biti i doc. dr Duško Spasovski koji radi na Institutu za ortopediju ”Banjica” u Beogradu u Službi za dečju ortopediju i traumatologiju i docent je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, autor 49 naučnih radova, a održaće predavanje na temu “Vežbanje kao lek”.

“Kroz naučna istraživanja, ali i u kliničkoj praksi se pokazalo da se bavljanjem različitih sportova, kroz pravilan izbor i doziranje, može delovati ne samo preventivno već i izvršiti korekcija postojećih disbalansa”, kaže doc. dr Duško Spasovski i dodaje:

“Fizička aktivnost i njeni elementi, bilo da su rekreativni ili sportski, po svojoj količini i intenzitetu mogu da imaju potpuni terapijski efekat poput kineziterapije, čak i da budu efikasniji zahvaljujući većem broju pokreta, progresiji napora i sportskoj motivaciji. Na fizikalnoj terapiji osoba se trudi da prestane da bude pacijent, a u sportu želi da bude bolja od konkurencije. To je značajna razlika”, konstatovao je Spasovski.

foto: Privatna arhiva

Istraživanja pokazuju da jedna od četiri odrasle osobe i više od 80 odsto adolescenata ne ispunjava preporučene nivoe fizičke aktivnosti za optimalno zdravlje.

“Kod dece se nekad javlja deformitet grudnog koša, u vidu udubljene grudne kosti. U savremenoj medicini se kao rešenje nudi operacija, dakle invazivna procedura. Međutim, postoje sportovi poput ronjenja na dah i podvodnog hokeja, u kojima je sastavni deo sportske tehnike dugotrajno zadržavanje dubokog udaha. Tokom treninga se postiže značajna korekcija deformiteta ukupno i po više desetina minuta, što je ozbiljna podrška njegovoj korekciji”, objašnjava doctor Spasovski i naglašava:

“U drugim sportovima poput sportske i ritmičke gimnastike, sportskog plesa ili nekih veslačkih sportova evidentni su pokreti koji doprinose korekciji prisutnih deformiteta, kao i prevenciji njihovog javljanja. Korekcija posture postiže se primenom velikog broja ponavljanja adekvatnih pokreta, od 20.000 do 100.000 i to u nevoljnom režimu. Do te brojke se u pravilno odabranim sportovima stiže već za nekoliko desetina treninga, odnosno za manje od pet meseci” istakao je Spasovski i potom naveo još primera iz njegove prakse.

“U borbi protiv skolioze, kineziterapija poznaje različite koncepte asimetričnih i rotacionih pokreta trupa. Oni su karakteristika i različitih sportskih aktivnosti poput streličarstva, umetničkog plivanja, skoka s motkom, kanua, dragon boata. Takođe, bacanje kladiva sadrži vežbe veoma intenzivne i brze rotacije čitavog tela i daje dobre rezultate kod određenih oblika poremećaja ravnoteže”.

Doc. dr Spasovski naveo je možda i najpoznatiji i najdrastičniji primer gde je bavljenje sportom dovelo da izlečenja, ali i vrhunskog spoortskog rezultata.

“U pitanju je Vilma Rudolf, olimpijska šampionka iz Rima u trčanju na 100 i 200 metara i u štafeti 4x100 metara. Imala je, do svoje pete godine, pneumoniju, šarlah i dečju paralizu prouzrokovanu polio virusom praćenu oštećenjem brojnih mišića na telu. Lečila se terapijom intenzivnog svakodnevnog kretanja koje je potom preraslo i u trčanje. Imala je upadljivu tehniku trčanja, zato što nije do kraja mogla da ispruža kolena, ali je uspela da se rehablituje uz sport, jer je mnogo vežbala i bila silno motivisana”.

Predstojeći Sajam fitnesa, velnesa i zdravlja BELFIS, po rečima doktora Spasovskog, prava je prilika da svako za sebe uz odgovarajuću stručnu podršku i savet pronađe program vežbanja i time najpozitivnije moguće utiče na svoje zdravlje, jer oni koji se redovno bave fizičkim vežbanjem u kontrolisanim uslovima imaju brojne zdravstvene benefite. Fizička aktivnost doprinosi poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja i smanjenom riziku od srčanih bolesti, moždanog udara, hipertenzije, dijabetesa tipa 2, demencije, depresije, anksioznosti i niza karcinoma.

“Fitnes elementi zajednički su za brojne sportove. Pravilnim izborom fitnes elemenata, moguće je ne samo korigovati zdravstveni problem nego i korigovati disbalans tonusa mišića i na taj način smanjiti rizik odsportskih povreda”, objasnio je doktor Spasovski.

Na najvećem regionalnom sajmu fitnesa u Beogradu na tri hiljade kvadratnih metara izložbenog prostora predstaviće se više od 50 izlagača iz Srbije i inostranstva koji će prezentovati novitete iz sfere sportske opreme, sprava za vežbanje, rekvizita, suplementacije, zdrave ishrane. Različiti programi i sadržaji realizovaće se kroz više od 40 radionica, stručnih predavanja i dešavanja u sedam različitih zona. Planirana su takmičenja, revije, testiranja, poligoni za funkcionalni trening, radionice, kao i prezentacije novih svetskih fitnes trendova.

Svi posetioci će na sajmu u okviru medicinske zone besplatno moći da urade kompletno skeniranje opšteg zdravstvenog i fitnes statusa, antropometrijska merenja, kao i “cardio scan”, srčani pregled koji olakšava prepoznavanje potencijalnih zdravstvenih tegoba kod rekreativaca.

