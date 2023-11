SRPSKI ŠAMPION DOČEKUJE ITALIJANE: Novi Beograd pred meč sa Brešom

Vaterpolisti Novog Beograda u petom kolu Lige šampiona u sredu od 19 časova i 45 minuta na bazenu SC “11. april” dočekuju ekipu Breše.

Novobeograđane očekuje izuzetno važan duel, s obzirom da bi eventualnom pobedom nad italijanskim predstavnikom definitivno obezbedili plasman u narednu rundu elitnog takmičenja.

Aktuelni prvak Srbije trenutno je lider na tabeli A grupe sa devet bodova, Breša je druga sa bodom manje, dok je španski Sabadelj na trećem mestu sa sedam osvojenih bodova.

“Očekuje nas jako bitna utakmica. Ne osvrćemo se u prošlost, gledamo samo napred, tako da nam je svaki sledeći meč najvažniji”, počeo je priču trener Novog Beograda Živko Gocić i potom dodao:

“Prvi smo na tabeli i želeli bismo da pobedimo na domaćem terenu, učvrstimo se kao lideri u grupi i osiguramo prolaz među osam najboljih ekipa u Ligi šampiona. Svesni smo važnosti meča i u skladu sa tim se i pripremamo za Brešu. Pokušaćemo da se osvežimo i pripremimo na najbolji mogući način. a sigurno je da ćemo dati maksimum. Pokušaćemo da pružimo i više od toga kako bismo svaldali kvalitetan tim kakav ima Breša. Motivacije i želje sigurno neće manjkati”, konstatovao je Gocić.

foto: VK Novi Beograd/Miodrag Todorović

Novi Beograd je u prvom meču protiv Breše slavio sa 13:8, a prevagu u tom duelu donela je odlična odbrana Gocićevih izabranika koji u drugom poluvremenu nisu primili nijedan gol.

“Zadovoljan sam našom igrom u odbrani u poslednje vreme, ali ne u potpunosti i to vam neće reći nijedan trener, pa to nećete ni od mene čuti. U poslednjoj utakmici koju smo odigrali protiv Šapca, izgledali smo dobro u oba pravca, ne samo u odbrani već i u napadu. To bi trebalo da bude reper za dalje. Ključ ubedljive pobede nad Brešom bila je upravo ta dobra odbrana i mislim da ne bi trebalo da bude drugačije ni u narednoj utakmici u sredu. Iskoristio bih priliku da se zahvalim publici na velikoj podršci u duelu protiv Šapca, a posebno članovima mlađih kategorija Novog Beograda koji su napravili lepu atmosferu i pozvao bih sve ljubitelje vaterpola na meč sa Brešom da dođu i uživaju, jer nam predstoji vrhunski vaterpolo spektakl”.

Novobeograđani su svu svoju snagu u meču protiv Šapca u minulom kolu Superlige Srbije demonstrirali u prvoj četvrtini kada su za uvodnih osam minuta postigli čak osam golova.

“Ova ekipa ima ogroman talenat i potencijal, to sam rekao na početku sezone i stojim iza toga. Nijedna ekipa ne može da drži maksimalan nivo igre tokom čitave sezone, a mi smo negde i tempirali formu za ovaj period. Nisam rekao da će ova ekipa u ovoj sezoni ići na sva četiri trofeja zato što sam ja mađioničar već zato što mi imena momaka koje vodim, njihove karijere, mentalitet i sve ono što ja znam o njima daju za parvo da tako nešto kažem. Oni su svesni i znaju koliko verujem u njih i koliko ih podržavam, tako da tih osam golova za osam minuta za mene uopšte nisu čudo, već nešto što su moji momci sposobni da urade”.

Jedan od najiskusnijih u ekipi Novog Beograda Miloš Ćuk uveren je u dobar rezultat u duelu sa Brešom.