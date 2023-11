EVROPA BRUJI O ČUDESNOM PODVIGU SRPKINJE! Maestralna Andrea Lekić postigla više od 1.000 GOLOVA U LIGI ŠAMPIONA!

If you were wondering, 𝐓𝐇𝐈𝐒 is the moment when Andrea Lekic hits the 𝟏,𝟎𝟎𝟎-𝐠𝐨𝐚𝐥s 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 👇#ehfcl #clw #DareToRise https://t.co/LzhrzwlwDB pic.twitter.com/4EHnGDhlQF