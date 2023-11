SAJAM FITNESA, VELNESA, ZDRAVLJA! Prebeg: Oni koji redovno vežbaju imaju od 20 do 30 odsto smanjen rizik od prerane smrti

Koliko godina života imate, toliko minuta dnevno fizičke aktivnosti je minimum da bi se zadovoljila dnevna potreba organizna za normalno funkcionisanje, preporuka je Svetske zdravstvene organizacije.

Najnovija istraživanja na globalnom nivou pokazuju da je fizička aktivnost opšte populacije ispod svakog nivoa, pa je shodno tome i parola Svetske zdravstvene organizacije po pitanju bavljenja nekom vrstom fizičke aktivnosti i sportom prilično alarmanta – bolje bilo šta nego ništa.

Brojne naučne studije su pokazale da bavljenje sportom i fizička aktivnost predstavljaju najbolju prevenciju od nezaraznih bolesti. Sa željom da se popularizuje fizičko vežbanje i dodatno utiče na svest kod ljudi o značaju bavljenja sportom u beogradskoj Ateltskoj dvorani se 25. i 26. novembra pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i gradskog sekretarijata za sport i omladinu održava 5. Sajam fitnesa, velnesa i zdravlja - BELFIS.

Na tri hiljade kvadratnih metara izložbenog prostora predstaviće se više od 50 izlagača iz Srbije i inostranstva koji će prezentovati novitete iz sfere sportske opreme, sprava za vežbanje, rekvizita, suplementacije, zdrave ishrane, a očekuje se više od 10 hiljada posetilaca iz regiona.

“Jedna od najstarijih zdravstvenih preporuka da je u sprečavanju izazavanja hroničnih nezaraznih bolesti potrebna dnevna doza između 10 hiljada i 14 hiljada koraka. Danas je uz upotrebu savremene tehnologije sve to lako pratiti”, naglašava profesor sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu Goran Prebeg i dodaje:

“Najnoviji podaci ukazuju na to da svaki treći čovek stariji od 40 godina boluje od jednog hroničnog nezaraznog oboljenja, odnosno da ima kardiovaskularnih problema, hipertenziju, dijabetes, gojaznost… Dva glavna okidača za ove takozvane savremene bolesti su nedovoljna fizička aktivnost i stres. Zabrinjavajuća je činjenica da svaki treći čovek ima neko od ovih oboljenja i da u početnoj fazi oboljevanja toga nije ni svestan”.

Profesor Prebeg se nada da će Sajam fitnesa, velnesa i zdravlja isprovocirati i zainteresovati ljude da isprobaju neki od fitnes programa koji će biti prezentovani tokom dva dana trajanja BELFIS-a i da će nakon toga početi da treniraju. Različiti programi i sadržaji realizovaće se kroz više od 40 radionica, stručnih predavanja i dešavanja u sedam različitih zona. Planirana su takmičenja, revije, testiranja, poligoni za funkcionalni trening i prezentacije novih svetskih fitnes trendova. Na glavnoj bini okupiće se i najeminentniji domaći i inostrani prezenteri iz sveta fitnesa, a gosti ovogodišnjeg BELFIS-a biće evropska zumba atrakcija Didem Zejbek iz Turske, kao i Vida Macura Maglica iz Slovenije sa programom kardio kros-boksing.

“Poenta BELFIS-a je da na ovom jedinstvenom događaju ne treba da budete samo posmatrač, već u svakom smislu aktivni učesnik i to na razne načine jer je sve to omogućeno. Kroz slušanje predavaanja možete da se edukujete. Zatim, možete da vežbate, isprobate različite fitnes programe i izaberete ono što vam se najviše dopada, ali i da uradite testiranje i proverite stanje vašeg organizma ili dobijete savete i smernice za nastavak treniranja ukoliko ste aktivni vežbač. Sve to nalazi na jednom mestu na Sajmu fitnesa, velnesa i zdravlja i to je velika prednost“, objasnio je Prebeg. I ove godine sastavni deo BELFIS-a biće i 13. Evropski fitnes kongres koji će okupiti brojne predavače iz zemlje i inostranstva i predstaviti najnovije trendove i aktuelnosti iz sveta fitnes. Posebno osmišljen prostorni i tematski deo sajma fitnesa, velnesa i zdravlja biće i medicinska zona. Svi posetioci će besplatno moći da urade kompletno skeniranje opšteg zdravstvenog i fitnes statusa, antropometrijska merenja, kao i cardio-scan koji olakšava prepoznavanje potencijalnih srčanih tegoba kod rekreativaca.

Profesor Prebeg posebno je naglasio da oni koji se redovno bave fizičkim vežbanjem imaju od 20 do čak 30 odsto smanjen rizik od prerane smrti.

"Mislim da je to najbolja pozivnica za dolazak na BELFIS i početak promene životnih navika. Fizička aktivnost doprinosi poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja i smanjenom riziku od srčanih bolesti, moždanog udara, hipertenzije, dijabetesa tipa 2, demencije, depresije, anksioznosti i niza karcinoma", upozorio je Prebeg.

U celoj priči o zdravom načinu života i zdravoj naciji nije zanemarljiva ni ekonomska komponenta.

"Prema podacima dobijenim među stanovnicima Evropske Unije, ako se u proseku budu bavili sportom od 150 do 300 minuta nedeljno, do 2050 godine očekuje se da će biti sprečeno od 11 do 16 miliona nezaraznih bolesti, što bi dovelo do uštede u budžetu od čak 16 milijardi evra", konstatovao je profesor Prebeg.

