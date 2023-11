"NE ZNAM ODAKLE JE TA PRIČA DOŠLA" Hamilton negirao tvrdnje Hornera o kontaktu sa Red Bulom o angažmanu

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton negirao je tvrdnje direktora Red Bula Kristijana Hornera da ga je neko od njegovih predstavnika kontaktirao u vezi sa mogućim pregovorima oko angažmana, rekavši da je Horner sa njim pokušao da dogovori sastanak.

Horner je u intervjuu koji je u sredu objavio Dejli Mejl rekao da ga je početkom godine kontaktirao jedan od Hamiltonovih predstavnika sa pitanjem da li će biti interesovanja, pre nego što je britanski vozač produžio ugovor sa Mercedesom. Takođe, Horner je rekao i da je Hamilton pregovarao sa Ferarijem.

"Ne znam odakle ja ta priča došla. Mislim, znam da dolazi od Kristijana... Ne razumem baš o čemu je pričao pošto niko, koliko ja znam, iz mog tima nije razgovarao sa njim. Nisam godinama razgovarao sa Kristijanom", rekao je Hamilton novinarima u Abu Dabiju, preneo je Skaj.

"Međutim, obratio mi se početkom godine u vezi sa sastankom i to je to. Čestitao sam im na neverovatnoj godini i rekao: 'Nadam se da ću uskoro moći da se borim protiv vas, u bliskoj budućnosti'. To je bilo sve. Tako da nisam baš siguran, mislim da on meša stvari", dodao je on.

Hamilton je 31. avgusta produžio ugovor sa Mercedesom do 2025. godine.

On je rekorder po broju pobeda u Formuli 1 - 103 i po broju pol pozicija - 104 i deli rekord sa Mihaelom Šumaherom po broju šampionskih titula.

U kontroverznoj završnici trke u Abu Dabiju 2021. godine, kada je direktor trke Majkl Masi pogrešno primenio pravila, Hamilton je u poslednjem krugu izgubio osmu titulu, pošto ga je pretekao Maks Verstapen iz Red Bula. Holandski vozač je nanizao tri titule u dominantnom Red Bulovom bolidu.

Sezona u Formuli 1 završava se za vikend trkom u Abu Dabiju.

(Kurir sport)