EMILIJA JE KARATE ZVEZDA U USPONU! Posle četiri uzastopne medalje, otkrila šta joj je motivacija: OČEKIVANJA SU VELIKA OD SVIH

Mlada srpska karatistkinja Emilija Antanasijević je drugu godinu zaredom donela Srbiji nove uspehe u ovom sportu.

Prošle godine je osvojila titulu svetskog šampiona, a ove godine je ponovila rezultat i osvojila još medalja na svetskom takmičenju u Beogradu.

Novinar Kurir TV Sapa Dobrijević ovog jutra je razgovarao sa mladom sportistkinjom.

- Pre svega, pritisak je bio veliki jer se od mene dosta očekivalo, moj trener, moja porodica, moji prijatelji, pa i da kažemo ljubitelji karatea. Očekuje se kada u omladinskoj konkurenciji osvojite zlato da ćete i naredne godine to osvojiti jer to je samo stvar kontinuiteta. Tako da uspela sam da održim svoj cilj, a to je bio da održim taj kontinuitet i da nastavim još u boljoj formi - ispričala je Emilija Anastasijević.

Pojasnila je gledaocima o kakvim je uspesima reč.

- Zlato sam osvojila u individualnoj kategoriji kata tradicionalne, imam srebro iz kategorije kata sport i imam dve medalje koje su obe zlatne, a koje su u timskoj kategoriji. Jedna je u kata timu zajedno sa Jelenom i Sanjom Stanojević, a iz borba tima imam zlato zajedno sa Minom Milenković, Jelenom Stanojević i Sanjom Stanojević.

Otkrila je i ko su joj glavne konkurentkinje u sportu kojim se bavi.

- Generalno tu je dosta dobrih devojaka, pogotovo u mom uzrastu, u mom godištu. Generalno sve smo jako spremne, ali da kažem ko mi je najviše zadao zadatak najveći u ovom novom svetskom šampionatu, to je moja drugarica koja je iz slovenačke reprezentacije.

Za kraj je poručila koji su joj naredni ciljevi.

- Moj lični cilj je da promovišem ovaj sport na način na koji do sada radim. Želim jednostavno da pokažem mladima da treba da budu u sportu, profesionalnom i rekreativnom sportu i da treba jednostavno da to rade zbog sebe. Moj neki lični cilj što tiče medalja je da osvajam, naravno, seniorsku individualnu medalju.

Kurir.rs/M. Rašević