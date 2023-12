Novinar Kurira Nikola Vujović priredio je pravu poslasticu za ljubitelje automobilizma i auto-moto sporta. Naime, bio je u društvu aktuelnog evropskog šampiona na brdskim stazama Uroša Brkića.

Trkački as je prvo obrazložio tematiku njegovog sporta:

- Šampion sam Centralne Evrope na brdskim trkama već dve godine, a prošle godine sam vozio Volksvagena Polo u najjačoj kategoriji među automobilima i postao sam tada najbolje rangirani srpski automobilista. Ove godine sam ponovio taj rezultat, ali i prvi Srbin koji se okušao u ovako jednom automobilu protipu dvosedu i postao šampion Centralne Evrope.

02:09 SRPSKI AUTOMOBILISTA DVA PUTA PRVAK EVROPE! Pokazao svoju zver: Ovo je sam vrhunac tehnologije, MOŽE BITI BRŽE I OD FORMULE?!

Iako ljudima koji se ne razumeju, pojam "brdska trka" prvo asocira na reli, pa je Brkić pojasnio:

- Razlika je jednostavna, brdske trke se voze isključivo na asfaltu, ravnoj podlozi na nekim planinskim putevima. Reli su komplikovanije, pripreme traju duže i vozi se po raznim stazama, vremenskim prilikama, podlogama... To je potpuno drugačija disciplina.

S obzirom da njegovo vozilo podseća na formulu, on je pojasnio da ipak postoji razlika:

- To vozilo je klasa ispod formule, postoji večita diskusija da li su formule brže ili su to ipak ovi automobili. Na nekim stazama su formule, a na nekim ovi. U principu, to je sam kraj što se tiče auto-sporta, tehnike i tehnologije.

Kurir.rs / L. Majer

