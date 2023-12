SPEKTAKL NA TAŠMAJDANU: Beograd domaćin Evropskog prvenstva u vodenim sportovima 2024. godine

Beograd će biti domaćin Evropskog prvenstva u vodenim sportovima od 10. do 23. juna 2024. godine, potvrdio je LEN.

Na Evropskom prvenstvu biće održana takmičenja u plivanju, umetničkom plivanju, ronjenju i plivanju na otvorenim vodama.

Evropsko prvenstvo će predstavljati poslednju priliku takmičarima da obezbede olimpijsku normu za Igre u Parizu 2024.

Plivanje na otvorenim vodama održaće se od 10. do 13. juna, umetničko plivanje od 10. do 14. juna, a plivanje i ronjenje od 17. do 23. juna.

Domaćin Evropskog prvenstva 2024. trebalo je da bude Kazanj, ali zbog ruske invazije na Ukrajinu, Kazanju je oduzeto domaćinstvo ovog događaja.

(Beta/LEN)

