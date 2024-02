"HOĆU DA BUDEM PRVI SRBIN U FORMULI 1 I DA NASLEDIM HAMILTONA!" Supertalentovani dečak ide PUTEM VELIKANA, već je ispisao istoriju

Srbija definitivno neće imati problema kada je u pitanju autosport. Mladi Andrija Kostić sa svega 14 godina potpisao je ugovor sa ekipom Van Amersfoot Racing.

On će učestvovati u šampionatu Italije Formule 4, inače jednim od najjačih svetskih šampionata za mlade vozače. Za tu holandsku ekipu vozili su i nastupali sada već legendarni Maks Ferštapen i Šarl Leklerk.

U skladu sa tim srpsko čudo od deteta je u pres centru Udruženja novinara Srbije odgovaralo na pitanja i istaklo planove za budućnost.

- Potpisao sam za Van Amersfoot Racing, ekipu koja se takmiči u italijanskom i Evropskom šampionatu u Formuli 4. Imaju takođe tim i u Formuli 3, Formuli 2, i nadamo se nekada u budućnosti i Formuli 1. Ali stvarno, divna ekipa i jedan od dva najbolja tima u tom šampionatu i stvarno mislim da mogu da mi pruže bolid koji će se boriti za pobede. Za sada sam pokazao da sam veoma talentovan i brz, na svakom treningu sam bio u top pet i veoma sam zadovoljan rezultatima za sada - počeo je Kostić.

Čeka ga jako ozbiljna konkurencija, ali je odlučan da pokaže šta zna.

- Vozim relativno kratko za moderno vreme. Svi oni voze već po 10 godina karting i promenili su mnogo katergorija, a meni je to bio veliki izazov. Ja sam se snašao, došao sam na njihov nivo, pobeđujem ih i meni je to najbitnije. Voziću sa svim svetskim šampionima iz kartinga, kao i budućim šampionima drugih kategorija, ali nadam se da ću ja biti sledeći šampion i da ću dostići moj san, a to je da budem u Formuli 1 - jasan je mladi vozač.

Kao i svi mladi vozači i generalno ljudi ima svog uzora.

- Pa, naravno kao što ste i spomenuli, Ferštapen i Lekler su vozili za tu ekipu, kao i sin Mihaela Šumahera, Mik Šumaher, što stvarno pokazuje koliko je ekipa značajna i brza. Moji idoli su Hamilton i tako ti neki malo stariji i iskusniji vozači, zato što dosta toga mogu od njih da naučim. Hamilton je sada potpisao za Ferari, a ja se nadam da ću da ga zamenim za par godina - nastavio je supertalentovani dečak.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Govorio je i o najvećem uspehu u dosadašnjem delu karijere.

- Za sada najveći uspeh u karijeri je to što sam potpisao za ovakav tim. Ali naravno, u kartingu ranije sam u takmičenjima centralne Evrope pobeđivao trke ovde u Beogradu, i postao sam vicešampion srbije u kartingu. To su za sada neki moji uspesi, ali u budućnosti ćemo ih videti mnogo više - rekao je Kostić.

Prva trka novog šampionata biće na programu u Mađarskoj.

- Prva trka je 27. aprila u Balatonu. To je jedna staza u Mađarskoj i nadam se da ću ostvariti veoma dobar rezultat, a prva trka najjačeg šampionata sveta u Formuli 4 u Mizanu, u Italiji, 5. aprila, i to će nam biti najvažnija trka za sada - istakao je 14-godišnji momak.

foto: Fotospeedy

Dobijao je i veoma korisne savete od čoveka koji jako dobro poznaje autosport.

- Miloš Pavlović. Naravno, prvi Srbin u bilo kakvom jednosedu, odnosno formulama. On je za sada moj menadžer, on me sprovodi i otvara mi vrata ka Formuli 1, pošto je on to već prošao. I on je za sada moj menadžer, on pregovara sa svim ekipama, sa trenerima koji me traže i imamo pravog čoveka iza sebe, koji će nam pokazati put do Formule 1 - nastavio je Kostić.

Mladi Andrija je najmlađi vozač u istoriji Formule 4.

- Tako je, najmlađi sam vozač. Pa, nije toliko zbog titule što sam najmlađi, ali to će biti meni stvarno izazov. Nadam se da će svi to da primete i da ću dobiti još veću pažnju zbog toga, zato što mi daje još veći "gas". To će mene da "podigne i zbog toga ću da se borim i da znam da ako ostvarim to da će to biti još specijalnije i još bolje, zato što sam zapravo najmlađi - rekao je Andrija.

foto: FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Istakao je i da je veliki patriota i da mu je čast što će predstavljati Srbiju.

- Pa, naravno. Ponosan sam što sam Srbin. To mi je najvažnije da predstavim svoju državu i da pokažem da iz ovako male zemlje imamo toliko talenata kao Novaka Đokovića i ostalih srpskih sportista. Nijedan Srbin nikada nije dostigao do Formule 1, nadam se da ću biti prvi, i to će biti veoma velika stvar ukoliko to ostvarim - podvukao je mladi vozač.

Izneo je i prve impresije o svom novom timu i uslovima koji vldaju tamo.

- Za sada sam jedini novajlija i bilo bi stvarno lepo, pošto ima i odvojeni šampionat za novajlije, nadam se da ćemo u tome biti najbolji. Ali naravno, nama to nije najveći cilj. Najveći cilj nam je da osvojimo glavni šampionat. Tim je stvarno bio iznenađen kada je video koliko malo vozim i koliko iskustva imam, a da imam toliko talenta i da sam već toliko brz. Sada su mi pružili bolid koji može da se bori za prva mesta. To sam već dokazao na treninzima, ali sada pravi izazov je sezona i ne možemo da izdržimo da krene - zaključio je Kostić.

