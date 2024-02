SVEČANOST! Obeležen 114. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije

U beogradskom hotelu „Moskva“, gde je 23. februara 1910. osnovan Srpski olimpijski klub, danas je obeležen 114. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije.

Poštujući višegodišnju tradiciju, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković i ministar sporta Zoran Gajić postavili su lovorov venac na spomen-ploču ispred hotela „Moskva“ i intonirana je himna Republike Srbije.

U svom obraćanju zvanicama, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković najpre se osvrnuo na osnivača olimpijskog pokreta u Srbiji, generala Svetomira Đukića. Tom prilikom, predsednik Maljković je istakao bogato olimpijsko nasleđe naše zemlje.

„Velika mi je čast što danas imam priliku da vas pozdravim sa ovog mesta, gde je pre 114 godina veliki vizionar general Svetomir Đukić, zajedno sa grupom mladih oficira školovanih u Francuskoj, osnovao Srpski olimpijski klub i postavio temelje olimpijskog pokreta u Srbiji. Retko koja zemlja na svetu može da se pohvali tako dugom olimpijskom tradicijom. Kroz svoju 114 godina dugu istoriju, Olimpijski komitet Srbije je izgradio svoj ugled i reputaciju u međunarodnoj olimpijskoj porodici, a naši olimpijci su vrhunskim sportskim rezultatima ostavili dubok trag u olimpijskoj istoriji. Bogato olimpijsko nasleđe čini nas veoma ponosnim, ali nas i obavezuje da ga dodatno obogatimo za neke buduće generacije olimpijske porodice u Srbiji.

1 / 5 Foto: FOTO: Ivica Veselinov/Olimpijski komitet Srbije

Predsednik OKS je istakao da je prioritet Olimpijskog komiteta Srbije u ovoj godini nastup naših sportista na Olimpijskim igrama u Parizu.

„Glavni fokus Olimpijskog komiteta Srbije u ovoj godini su Olimpijske igre u Parizu, odnosno obezbeđivanje optimalnih uslova za pripreme i nastup naših sportista na najvećoj sportskoj smotri. Naravno, u tome imamo snažnu i bezrezervnu podršku svih naših institucionalnih i komercijalnih partnera. Mnogi naši sportisti su nas obradovali osvojenim kvotama i normama, poput Saše i Andreja koji su danas sa nama, dok će drugi tek potvrditi svoje učešće na Olimpijskim igrama u prestonici Francuske.

Koristim priliku da sportistima sa ovog mesta poželim, pre svega dobro zdravlje, neka vredno treniraju, a mi smo tu da ih podržimo da daju svoj maksimum i da upravo na Olimpijskim igrama ostvare svoje najbolje rezultate, koji će sve nas učiniti ponosnim i dati nam puno povoda za slavlje“.

Nakon predsednika Maljkovića, prisutnima se obratio ministar sporta, gospodin Zoran Gajić koji je tom prilikom naglasio: „Sport je izuzetno važan medij, koji razvija patriotizam, pripadnost svakoj naciji, pa i našoj, srpskoj. Shodno tome, uloga svih vas koji ste ovde, koji ste uključeni u sistem sporta, zaista je nemerljiva. Država u velikoj meri pomaže sport, odnosno vama koji se bavite sportom. Kao zemlja smo u vrhu po premiji za zlatnu olimpijsku medalju, koju se nadamo da ćemo što više isplatiti. To je jedan od formalnih pokazatelja koliko je državi i našem narodu stalo do sporta, ali ne samo do sporta kao takvog, nego do sporta kao izuzetno važnog tehničkog alata u smislu zaokruživanja državnosti, razvijanja patriotizma i zdravog načina života. Nadamo se da ćemo biti uspešni na predstojećim Olimpijskim igrama i da ćemo dosanjati taj dvocifreni broj medalja. Koristim ovu priliku da poželim svim našim sportistima da što više njih osvoji medalje i da što više “oštete” državnu kasu, da dobiju premije za olimpijske medalje, ali prvenstveno da svi naši sportisti imaju zdravlja kako bi mogli uspešno da sprovedu trenažni i takmičarski proces “.

1 / 4 Foto: FOTO: Ivica Veselinov/Olimpijski komitet Srbije

Predsednik OKS Božidar Maljković i članovi Tima Srbija za Olimpijske igre Pariz 2024 – proslavljena košarkašica i osvajačica bronzane olimpijske medalje iz Rio de Žaneira 2016. godine Saša Čađo i naš najbolji plivač Andrej Barna, zajedno su isekli tradicionalnu Olimpijsku tortu.

Proslavi rođendana prisustvovala je i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović, član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta i Olimpijskog komiteta Srbije i predsednik Svetske rvačke federacije Nenad Lalović, mnogobrojne zvanice iz sveta sporta, olimpijci, prijatelji i partneri Olimpijskog komiteta Srbije, kao i predstavnici Ambasade Republike Francuske u Srbiji.

Na današnji dan, pre tačno 114 godina, na četvrtom spratu beogradskog hotela „Moskva“, u redakciji lista „Novo vreme“, osamnaest oficira na čelu sa Svetomirom Đukićem, osnovali su Srpski olimpijski klub i postavili temelje Olimpijskog pokreta u Kraljevini Srbiji.

Kurir sport / OKS

BONUS VIDEO:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku