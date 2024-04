"BODE ME KADA KAŽU DA SAM NADMAŠENA - A JA SA MOZGOM KOJI NE RADI KAKO TREBA" Bivša UFC šampionka otkrila da je SLAGALA LEKARE

Amerikanka Ronda Rauzi rekla je da je tokom karijere u borilačkim veštinama od lekara godinama krila neurološke povrede i potrese mozga.

Rauzi je 2012. godine postala prva žena koja je ušla u UFC, u šest navrata je branila titulu u bantam kategoriji, pre nego što je 2015. izgubila od Holi Holm nokautom u drugoj rundi.

Ona je rekla da je posle tog poraza analizirala svoju karijeru zarad dugoročnog zdravlja.

"Teško je gledati snimak tog meča. Bukvalno mogu da vidim da mi se u očima videlo da patim od neurološke povrede koja se decenijama stvarala. Bode me kada ljudi to gledaju i kažu: 'Ronda je nadmašena'. A to sam ja sa mozgom koji ne radi kako treba", rekla je Rauzi za Bi-Bi-Si (BBC).

Rauzi, koja je objavila novu knjigu Naša borba (Our Fight), otkrila je kako su decenijski potresi mozga pretrpljeni tokom džudo karijere, tokom koje je osvojila olimpijsku bronzu 2008. godine, uticali na njene nastupe u UFC.

Ona je rekla da je uoči meča protiv Holm imala potres mozga, pošto je dve nedelje pre toga pala niz stepenice.

"Ali toliko dugo sam skrivala potrese mozga i neurološke povrede, da je to postalo deo svega. I to je bio trenutak kada sam naterala sebe na samoprocenu i pomislila sam: 'Tvoj mozak je pretrpeo previše oštećenja tokom godina' ", navela je 37-godišnja Rauzi.

Posle tog meča imala je još jedu borbu, 13 meseci kasnije i poraz od Amande Nunjes, a zatim je završila UFC karijeru i posvetila se rvanju (WWE).

"Iako se stiče utisak da će me svi pamtiti po mojim neuspesima, znam da sam napravila najefikasniji borilački stil koji je postojao i ponosna sam na to", rekla je Rauzi.

Brojni sportisti pozvali su na veću zaštitu i svest o potresu mozga tokom takmičenja, a ove nedelje to je učinio i fudbaler Mančester junajteda Rafael Varan.

Pre nego što je debitovala u WWE 2018. godine, Rauzi je rekla da je osetila ogromno olakšanje i da je plakala kada su joj lekari posle jednog pregleda magnetnom rezonancom rekli da je njen mozak netaknut.

"Bili su šokirani: 'Oh bože, očekivali smo da će ovo biti haos, ali tvoj mozak je netaknut'. Pre nego što sam otišla na pregled, to me je opterećivalo. Brinem jer u mojoj porodici ima demencije i Alchajmera, a od toga su bolovali članovi porodice koji nisu dobijali toliko udaraca u glavu tokom godina", rekla je Rauzi.

(Beta)