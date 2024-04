NAPAD NA REKORDNU TITULU! O'Saliven: Ako osvojim titulu u Šefildu, biće ovo moja najbolja sezona

Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O'Saliven rekao je da će ovo biti njegova najbolja sezona u karijeri, ako osvoji rekordnu osmu titulu u Šefildu.

O'Saliven će u prvom kolu Svetskog prvenstva u Šefildu igrati protiv Džeksona Pejdža. Najvažnije snukeraško takmičenje počinje 20. aprila u Šefildu i trajaće do 6. maja.

O'Saliven će pokušati da osvoji šestu titulu ove sezone i postane tek četvrti igrač koji je osvojio sva tri turnira iz serije triple krune u jednoj sezoni.

"Sabrao sam se i odigrao kako treba. Nisam imao master plan i osmislio sve. Ako ove godine osvojim titulu, to će biti moja najbolja sezona, uzevši u obzir da sam igrao samo na 11 turnira. To su titule na ključnim turnirima", rekao je O'Saliven za Bi-Bi-Si (BBC).

On je ove sezone osvojio Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva, Masters, Masters u Šangaju, Svetski gran pri i Svetski masters u Rijadu.

O'Saliven, koji se smatra najboljim snukerašem svih vremena, pokušaće da osvoji 42. rangirnu titulu i uveća rekord.

Međutim, dok mediji i navijači navode da bi osmom titulom svetskog šampiona pretekao Stivena Hendrija, čiji je rekord izjednačio 2022. godine, O'Saliven je rekao da ne obraća mnogo pažnje na to sa koliko titula može da završi karijeru.

On je 745 uzastopnih dana na prvom mestu svetske rang-liste, što je podvig jer je prethodnih sezona igrao samo na određenim turnirima.

Trostruki svetski šampion Mark Vilijams rekao je da je O'Saliven favorit u Šefildu, uprkos tome što je Džad Tramp ove sezone osvojio više titula.

"On je bez sumnje daleko najbolji igrač. Da je igrao na svakom turniru i da je igrao kako treba bio bi lako prvi na svetu. Naravno da hoće osmu, ne dovodi se to u pitanje. On je favorit. On ne mora da igra najbolje. I njegova B igra je dovoljno dobra... ako ostane sabran, on je igrač koga svi moraju da pobede", naveo je Vilijams.

O'Saliven je nedavno potpisao trogodišnji ugovor i postao ambasador snukera u Saudijskoj Arabiji, pa će igrati na svim turnirima u toj zalivskoj zemlji.

Osim toga, on namerava da otvori akademiju na Bliskom istoku.

"Ako pogledate šta je Kina uradila sa mladim igračima, možete to da prenesete, a Saudijska Arabija može da razvije akademije u kojima mladi igrači mogu da igraju, da osnuje takmičenja i događaje. Želim da budem deo toga kako bih se uverio da imaju pravi tip trenera. Proveo sam nekeo vreme sa nekolicinom mladih igrača, da im pružim dobru osnovu i podelim znanje. Volim da gledam kako se ljudi razvijaju", naveo je 48-godišnji O'Saliven.

"Bio sam fasciniran teniskom akademijom Nika Boletijerija i mislim da bih, da sam mlad igrač, tamo želeo da odem, da treniram među grend slem šampionima. To bi bila inspiracija. Sve što sam želeo je da kao mlad budem blizu Stiva Dejvisa, pošto sam mislio da mogu da naučim od njega nešto što će mi pomoći da se razvijem kao igrač", dodao je on.

O'Saliven je rekao da od mladi treba da uče od najboljih.

"To je kao Kenija i trkači. Ako želiš da budeš najbolji trkač na svetu, moraš da odeš i živiš tamo jer oni znaju kako da treniraju i da to prenesu na drugi nivo. To je ono što ja želim da pokušam da uradim", naveo je on.

