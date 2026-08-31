ĐOKOVIĆ - NAVONE 2:0
Tenis
ĐOKOVIĆ - NAVONE: Novak već ima brejk prednosti
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u noći između nedelje i ponedeljka igra prvi meč na Ju Es openu.
Meč na stadionu "Artur Eš" počinje u 1 ujutru po srpskom vremenu.
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1:19
1. set
Novak Đoković prvi servira.
1:0 - Lako Novak stiže do uvodnog gema u meču.
2:0 - Brejk Đokovića. Novak je stekao dve brejk šanse, koje nije iskoristio. Međujtim, treću jeste i to posle duple servis greške Argentinca.
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