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1:19

1. set

Novak Đoković prvi servira.

1:0 - Lako Novak stiže do uvodnog gema u meču.

2:0 - Brejk Đokovića. Novak je stekao dve brejk šanse, koje nije iskoristio. Međujtim, treću jeste i to posle duple servis greške Argentinca. 

0:13

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