DA IZ SRBIJE ODLAZE PROIZVODI, A NE LJUDI: Fondacija Novak Đoković i Privredna komora Srbije potpisali Memorandum o saradnji

Ovaj važan sporazum, koji će omogućiti mladim generacijama da se kontunuirano razvijaju i usavršavaju, potpisali su Jelena Đoković, direktorka magazina Original i nacionalna direktorka Novak Đoković Fondacije i Marko Čadež, predsednik PKS.

Jedna od glavnih ideja ove saradnje je promocija preduzetnika i preduzetništva u magazinu Original, projektu Novak Đoković Fondacije. U planu je i organizovanje konferencije o preduzetništvu na jesen, kao i kontinuirani nastavak promocije preduzetništva u našoj zemlji, sa ciljem povećanja broja mladih preduzetnika.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, rekao je da je zajednički cilj ove institucije i Novak Đoković Fondacije očuvanje potencijala koji naša zemlja ima, da iz Srbije odlaze proizvodi, a ne ljudi.

„Mladi ljudi pokazali su da imaju kreativne ideje, a mi im pomažemo da lakše osnuju firme i opredele se za posao koji najbolje rade. Privredna komora Srbije sprovodi niz aktivnosti fokusiranih na jačanje omladinskog preduzetništva, imamo aktivan Savet za omladinsko preduzetništvo i čitavu službu koja pomaže mladima da savladaju sve izazove preduzetništva. Novak Đoković Fondacija mnogo je uradila da Srbija bude lepše i bolje mesto za mlade i kreativne ljude“, naveo je Čadež.

„Preduzetništvo zaslužuje najveću pažnju i podršku i to na više nivoa – potrebno je ohrabriti ljude da veruju u svoje ideje, olakšati im početak posla, jer oni koji sami rade, zapošljavaju sebe i druge, prolaze kroz razne izazove. Dugo sam razmišljala kako možemo da im pomognemo i zato smo odlučili da naš projekat Original bude u svakom trenutku otvoren za sve njihove priče, za umrežavanje preduzetnika, za pokretanje debata kako bi se njihovi problemi rešili i olakšali“, istakla je Jelena Đoković prilikom potpisivanja Memoranduma.

Ona je rekla da su Memorandum i promocija mladih preduzetnika u Originalu samo početak saradnje.

„I Novak i ja želimo da proizvode naših ljudi predstavimo širom Srbije jer imamo čime da se ponosimo. Danas se zajednica Dare to be Original upoznala i sada samo možemo biti veći. Beskrajno hvala Privrednoj komori Srbije i Marku Čadežu na tome što su prepoznali naše namere i pružili podršku projektu, jer preduzetnicima je važno da u svakom trenutku imaju instutucionalnu potporu. To sada jeste slučaj i zato verujem da smo na dobrom putu“, dodala je Đokovićeva.

Jedna od prvih aktivnosti u okviru projekta biće organizacija jesenje konferencije Dare to be Original, na kojoj će kroz panelski, izložbeni i sajamski deo biti predstavljen veliki broj domaćih preduzetnika i njihove ideje.

