NADAL JE NEZAUSTAVLJIV: Kralj šljake pregazio Monfisa i oborio lični rekord

Nadal je do trijumfa nad Monfisom došao sa 6:3, 6:1, posle jednog sata i 14 minuta igre.

Nadala u naredom kolu čeka bolji iz meča Felisijano Lopez i Dijego Švrcman.

Španac je očekivano dominirao protiv Francuza, stigavši do 14. trijumfa u 16. međusobnom duelu, ali i dodatno produžio sopstveni rekord na 48 uzastopno osvojenih setova.

Neizvesnosti u 'Magičnoj kutiji' gotovo da nije ni bilo jer je Rafa već iz prve šanse stigao do brejka, koji je veoma autoritativno sačuvao i za 42 minuta igre stigao do vođstva u setovima.



Ništa nije menjao ni na startu drugog dela igre, štaviše – zaigrao je još agresivnije, sada je već na startu rivalu oduzeo servis, da bi do kraja još dva puta učinio isto i potpuno zasluženo ubedljivo slavio.

