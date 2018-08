NIŠTA OD TENISKOG KLASIKA U SINSINATIJU: Nadal otkazao učešće, Novaku olakšan put do finala!

Priželjkivali su ljubitelji belog sporta teniski klasik - duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, ali od toge nema ništa jer se španski teniser povukao sa turnira u Sinsinatiju.

"Znate da je moja jedina želja da igram. Želim da budem svuda. Volim ovaj sport, ne volim da propuštam događaje. Ali, ako se ja nekada sam ne zaustavim, zaustaviće me sopstveno telo. To bar znam iz iskustva. Zato sam i rešio da o svemu, ne samo o predstojećem turniru već i o nastavku sezone, porazovaram sa mojim timom. I, sa žaljenjem moram da kažem da ovoga puta neću učestvovati u Sinsinatiju. Ne postoji drugi razlog osim želje da se brinem o svom telu kako bih ostao zdrav kao što sam sada. Hvala direktoru turnira u Sinsinatiju koji me je razumeo, uveren sam da će nadmetanje biti sjajno. Žao mi je i navijača koji su mi tamo uvek davali veliku podršku. Siguran sam da ću ih videti sledeće godine, a žao mi je što to neće biti slučaj sada", naveo je Nadal nedugo pošto je u noći između nedelje i ponedeljka u finalu Rodžers kupa u Torontu savladao Grka Stefanosa Cicipasa.

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir