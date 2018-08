FEDERER TEŠKO PRIHVATIO PORAZ: Evo šta je Švajcarac rekao posle poraza od Novaka u finalu Sinsinatija

"Čestitam Novaku što je ispisao istoriju. Zaista je neverovatno šta si dostigao danas i šta si sve postigao u karijeri. Svaka čast ", rekao je Federer na ceremoniji dodeljivanja trofeja.



Federer se naravno zahvalio i svom timu, organizatorima, navijačima i svima koji su učestvovali u organizaciji Mastersa u Sinsinatiju.



Novak Đoković u finalu Sinsinatija pobedio je Rodžera Federera u dva seta – 6:4, 6:4.

Da podsetimo, Novak je prvi teniser u istoriji belog sporta koji je osvojio sve Masters turnire i na taj način došao do Zlatnog Mastersa. On je na taj način ušao u istoriju jer je prvi teniser kome je to pošlo za rukom.

Kurir sport

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir