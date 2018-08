FEDERER ŽELI DA PREKINE DESETOGODIŠNJI POST: Ovo je poslednja prilika da se osvoji Grend slem...

US OPEN

Švajcarac pred sam početak US Open-a veruje da će svi oni biti motivisaniji kako se sezona bliži kraju, ukoliko uspeju da se oporave i spreme za finalne turnire.

"Rekao sam to još na početku godine, mislim da će kraj ove sezone biti veoma, veoma uzbudljiv. Novak se vratio u formu, a trebalo bi isto da bude sa Vavrinkom, Raonićem, Nišikorijem, a nadam se da će i Mari kompletirati tu listu povratnika. Oni možda ne igraju na 100 odsto, ali su veoma blizu i imaju prostora za napredak. Lepo je videti i Rafu u dobroj formi, ja igram dobro, i mislim da će US Open biti veoma uzbudljiv i težak za osvojiti", rekao je Federer.

Švajcarac oseća manji pritisak jer je već osvojio jedan Grend slem ove sezone, tako da nije "primoran" da osvoji i ovaj.

"Ovo je poslednja prilika da se osvoji Grend slem, a ja sam to već uradio ove godine tako da ću na US Open doći sa manje pritiska. Gledam na ovaj turnir kao da ne moram da ga osvojim, ali želim jer to nisam uspeo poslednjih deset godina. Poslednjih nekoliko godina sam bio baš blizu", dodao je Federer.

Rodžer se u prvom kolu sastaje sa Jošihitom Nišiokom, već u trećem može na Nika Kirjosa, a eventualni duel sa Novakom Đokovićem može se desiti u četvrtfinalu.

