DETALJI IZ KARIJERE RODŽEROVOG DŽELATA ĆE VAS OZBILJNO IZNENADITI: Džon Milman sada preti Đokoviću, a njegov put do vrhunca karijere nije bio ni malo lak (VIDEO)

Milman, nakon što je senzacionalno eliminisao Rodžera Federera, uveren je da i protiv Novaka Đokovića može da napravi podvig i plasira se u četvrtfinale US Opena.

On je sa 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) savladao Rodžera Federera i izborio prvo četvrtfinale u karijeri na najznačajnijim turnirima.

Džon Milman je postao prvi teniser van 50 najboljih na ATP listi koji je uspeo da pobedi Federera na US Openu. Prethodno je protiv igrača iz top 50 u Njujorku imao skor 40-0.



Ujedno on je prvi Australijanac koji je Federeru naneo poraz na grend slemovima još od 1999. godine, kada je to uradio Patrik Rafter na Rolan Garosu.



"Još uvek ne verujem u ono što sam napravio, jer mnogo poštujem Rodžera Federera i ono što je uradio. On je moj heroj. Danas nije bio na najboljem nivou i ja sam to iskoristio", naveo je Milman.

federer poražen u osmini finala foto: EPA/JASON SZENES

S druge strane, Australijanac je ostavio svet u neverici - kad su svi od njega očekivali suze radosnice i izjave tipa "San mi se ostvario što sam dobio Federera" i slične, on je rekao nešto što niko nikad nije.

"Jedan je sat ujutro, trebalo bi da idem na oporavak od meča što pre, ali neću. Moram što pre u hotelsku sobu kako bih se odmorio jer ustajem u sedam ujutro zbog NFL fantazi drafta", rekao je Milman.

Podatak koji ostavlja bez reči, pokazuje razliku u klasi i savršeno opisuje koliki je uspeh napravio Milman je taj da je Federer u 29. godini imao već 16 grend slem trofeja, dok sa druge strane Australijanac nije nastupao ni na 16 grend slem turnira!



pobedio federera foto: Reuters

Džon Milman je rođen 14. juna 1989. godine u Brizbejnu u Australiji i drugo je od petoro dece (četiri sestre). Tenisom je počeo da se bavi jako rano, a najbolja pozicija na ATP listi bila mu je 52. mesto u julu 2018. godine.

Ono što je posebno zanimljivo kada je Milman u pitanju jeste da je njegova porodica od dvorišta napravila teniski teren kada je on počeo da se bavi belim sportom.

Ali njegov put ka prvih 100 na ATP listi uopšte nije bio lak. Pre svega jer se borio sa velikim brojem povreda. Ipak, uspeo je da se izdigne i dođe do pozicije na kojoj se sada nalazi, a posle trijumfa nad Rodžerom Federerom verujemo da su njegovi apetiti porasli.



IZBACIO FEDERERA, PRETI NOVAKU

Milman: Đoković je čudo, ali mogu da ga iznenadim

"Da li mogu ponovo da iznenadim? Da, zašto ne bih? Da ne verujem u pobedu učinio bih sebi lošu stvar", rekao je Milman. Australijanac i naš najbolji teniser su se do sada samo jednom sastajali i to u junu kada je Đoković bio ubedljiv sa 6:2, 6:1 u londonskom Kvinsu. "Đoković je neverovatan igrač... nalazi se u sjajnoj formi, kao i ja. Moraću da budem mnogo bolji u odnosu na prethodni naš duel", zaključio je Milman.

