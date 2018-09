BURA SE NE STIŠAVA! Serena optužila sudiju za SEKSIZAM!

Serena je u finalu US Opena poražena od japanske teniserke Naomi Osake sa 2:0 u setovima, a meč je obeležio žestok incident. Zbog skandaloznog ponašanja sudija je Sereni oduzeo poen, a potom i gem, što je značajno uticalo na ishod drugog seta.

Serena je imala žestoku raspravu sa Portugalcem. U jednom momentu ga je nazvala lopovom...

"Videla sam kako muškarci govore sudijama gore stvari... Oduzeti mi čitav gem zato što sam rekla da je lopov, za mene je to seksistička odluka. Sudije nikada ne oduzimaju gemove muškarcima zbog toga. Posle toga sam poludela, ali nastaviću da se borim za ženska prava u tenisu", rekla je Serena posle meča i nastavila:



"Prošla sam kroz ovako nešto i nadam se da će ovo biti samo primer za neke druge teniserke da izraze svoje emocije, da budu jake žene. Meni danas to nije prošlo, ali će drugima to uspeti".

